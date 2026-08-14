Pháp luật

Du thuyền và 2 tàu của bà Trương Mỹ Lan đấu giá lần thứ 5 vẫn không thành

SGGPO

Du thuyền và 2 tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan đã được giảm giá đến lần thứ 5 nhưng vẫn không có người đăng ký tham gia đấu giá.

Du thuyền The Reverie Saigon. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TPHCM
Du thuyền The Reverie Saigon. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TPHCM

Ngày 14-8, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM vừa có thông báo về việc đấu giá không thành đối với du thuyền và 2 tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan.

Phiên đấu giá các tài sản này diễn ra trực tiếp vào chiều hôm qua (13-8) tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM.

Theo thông báo, THADS TPHCM đã nhận được công văn của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM về việc không có người đăng ký đấu giá đối với 3 tài sản, gồm: Du thuyền The Reverie Saigon, màu xanh - trắng, sản xuất năm 2018 tại Pháp, được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 35,2 tỷ đồng. Hai tàu hạng sang THALIA và ELECTRA đều được sản xuất năm 2017 tại Ba Lan, được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 3,4 tỷ đồng mỗi tàu.

Tính đến thời điểm hiện tại, 3 tài sản này đã được giảm giá đến lần thứ năm nhưng vẫn chưa có người mua.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được thông báo, người được thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án. Nếu người được thi hành án không nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án, chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá.

Bà Trương Mỹ Lan hiện chấp hành án tù chung thân về nhiều tội danh trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Ở giai đoạn 2 của vụ án, tòa buộc bà có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu (43.108 người).

Du thuyền và tàu hạng sang trên là tài sản bị kê biên của bà Lan trong quá trình điều tra vụ án. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, các tài sản này được cơ quan thi hành án đưa ra đấu giá nhằm thu hồi tiền để thi hành án, đảm bảo quyền lợi của các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Ngoài tài sản này, dự kiến ngày 21-8, THADS TPHCM sẽ tổ chức đấu giá 3 món trang sức đính kim cương gồm hoa tai, dây chuyền và nhẫn của bà Lan với giá khởi điểm gần 25 tỷ đồng.

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SONG MAI

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Trương Mỹ Lan đấu giá du thuyền tàu hạng sang Du thuyền The Reverie Saigon đấu giá tài sản THADS TPHCM

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