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Xét xử tranh chấp quyền thừa kế của cố diễn viên Đức Tiến

SGGPO

Ngày 11-8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên án phúc thẩm vụ tranh chấp di sản giữa vợ và mẹ ruột của cố diễn viên Đức Tiến.

Mẹ của cố diễn viên Đức Tiến (bìa trái) trao đổi với luật sư sau phiên tòa. Ảnh: SONG MAI
Mẹ của cố diễn viên Đức Tiến (bìa trái) trao đổi với luật sư sau phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

HĐXX phúc thẩm tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương - vợ cố diễn viên Đức Tiến (đang sống ở Mỹ) và một phần kháng cáo của bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên Đức Tiến).

Cấp phúc thẩm xác định, bản di chúc của cố diễn viên Đức Tiến lập tại Mỹ không có hiệu lực pháp lý, vì theo kết luận giám định, chữ ký trong di chúc so với các chữ ký của cố diễn viên là "không phải do cùng một người ký ra". Vì vậy, toàn bộ di sản được chia theo quy định của pháp luật.

Theo đó, con gái của cố diễn viên Đức Tiến được hưởng 1,4 tỷ đồng. Bà Phương được quyền sở hữu nhà đất tại phường Hiệp Bình, TPHCM và tỉnh Tây Ninh, đồng thời hưởng 3,58 tỷ đồng tiền thừa kế. Bà Ánh được chia thừa kế và 10% công sức tôn tạo di sản là hơn 3 tỷ đồng (thêm 1 tỷ đồng so với bản án sơ thẩm).

Do con gái cố diễn viên hiện vẫn chưa thành niên, bà Phương với tư cách là người giám hộ sẽ quản lý phần di sản mà con gái nhận được. Bà Phương sẽ nhận di sản và có nghĩa vụ hoàn trả lại cho bà Ánh số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Sau khi diễn viên Đức Tiến qua đời tại Mỹ vào năm 2024, bà Phương xuất trình bản di chúc thể hiện chồng để lại toàn bộ tài sản cho bà. Tuy nhiên, bà Ánh cho rằng bản di chúc này là không hợp pháp.

Tháng 3-2025, bà Phương khởi kiện bà Ánh ra TAND TPHCM để yêu cầu chia di sản của cố diễn viên.

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SONG MAI

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