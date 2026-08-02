Lửa ghen thiêu rụi tương lai

Ngày 24-7, Phạm Văn Chiến (sinh năm 1985) bị Công an TP Hải Phòng bắt giữ để điều tra về tội “Giết người”. 2 ngày trước đó, do ghen tuông, Chiến xuống tay giết hại bạn gái là chị T.T.A.

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Cùng ngày, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Cao Thành Ngẩu (23 tuổi, xã Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Nghi ngờ bị bạn gái “cắm sừng”, Ngẩu đã mang kiếm đến điểm hẹn, đuổi chém tình địch và cha của người này...

Cũng vì ghen tuông, Nguyễn Ngọc Lâm (30 tuổi) đã đâm bạn gái rồi ném từ mái nhà xuống đất. Nạn nhân may mắn thoát chết, nhưng tổn hại sức khỏe 64%. Ngày 17-7, Lâm bị TAND TPHCM tuyên phạt 19 năm tù về tội “Giết người”.

Chuyên gia tham vấn tâm lý Ngô Minh Uy, Giám đốc Trung tâm WELink, Công ty tâm lý Đông Tây, nhận định: “Ghen tuông đi liền với bạo lực không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng cho nạn nhân, bản thân chủ thể lẫn con cái, mà còn trực tiếp đẩy người trong cuộc vào con đường vi phạm pháp luật. Về bản chất cơn ghen, không có sự khác biệt giữa nam và nữ nhưng cách thể hiện có sự khác biệt do yếu tố văn hóa. Đàn ông khi ghen dễ dẫn đến những hành vi bạo lực tàn bạo hơn phụ nữ”.

Ông cũng cảnh báo cái bẫy “mượn danh tình yêu” để biện hộ, che đậy cho bạo lực. Mượn lời lẽ hoa mỹ “có yêu mới ghen”, “có ghen mới đánh ghen” để bào chữa cho nỗi sợ hãi: sợ bị thua kém, bị qua mặt hay sợ… bị bỏ rơi. Khi thực sự yêu, ta sẽ mong muốn điều tốt đẹp đến với người mình yêu. Dù đối phương có lỗi lầm cũng không được hủy hoại họ.

Theo luật sư Trần Minh Hùng, Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, trước những bi kịch đau lòng xuất phát từ ghen tuông, lá chắn đầu tiên là ý thức tôn trọng pháp luật. Khi phát hiện đối phương ngoại tình hoặc có hành vi mờ ám, người trong cuộc cần giữ bình tĩnh để thu thập chứng cứ hợp pháp (tin nhắn, hình ảnh, vi bằng...).

Sử dụng các chứng cứ này để tố giác hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng tới cơ quan công an/UBND hoặc làm căn cứ đơn phương ly hôn và yêu cầu các quyền lợi chính đáng.

Khi có đơn tố giác, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh, khách quan, không coi ngoại tình là chuyện “nội bộ gia đình” chỉ hòa giải, khuyên răn. Cần đẩy mạnh việc xử phạt hành chính và xử lý hình sự (Điều 182 Bộ luật Hình sự) khi có đủ căn cứ, tạo tính răn đe từ đầu để ngăn chặn lửa ghen bùng phát.

“Chỉ một phút không tự chủ cảm xúc và nông nổi, tự xử với những hành vi trừng phạt vợ, chồng/người tình hoặc hành vi đánh ghen, xé quần áo, quay clip đưa lên mạng xã hội, thuê thám tử hay côn đồ hành hung tình địch... mâu thuẫn không những không được giải quyết mà còn trực tiếp biến người trong cuộc từ nạn nhân thành tội phạm”, luật sư Trần Minh Hùng khuyến cáo.

Ông cho biết thêm, mặc dù pháp luật có xem xét các tình tiết giảm nhẹ (như: nạn nhân có một phần lỗi, vi phạm pháp luật, người phạm tội thực hiện hành vi trong trạng thái bị kích động, bị thách thức…) nhưng khi hành vi đã cấu thành tội phạm thì cơ quan chức năng vẫn sẽ khởi tố vụ án theo quy định.

Chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ hòa giải cơ sở cần tăng cường hỗ trợ, can thiệp sớm, chủ động vào cuộc khi nhận phản ánh mâu thuẫn ghen tuông; phối hợp cùng công an địa phương răn đe, cảnh cáo sớm các bên để tránh leo thang thành bạo lực, án mạng.

Ông Ngô Minh Uy cho rằng, ghen tuông và kiểm soát không phải là cách để xây dựng một mối quan hệ lành mạnh, bền vững. Trái lại, chìa khóa của hạnh phúc nằm ở việc tôn trọng sự độc lập, tự do cá nhân và quyền tự quyết của đối phương. Các cặp đôi cần chân thành vun đắp tình cảm không chỉ bằng tình yêu mà còn bằng kiến thức, kỹ năng sống và sự thấu hiểu sâu sắc.

“Chúng ta cần quan tâm người bạn đời của mình đang có những áp lực gì, có dấu hiệu rối loạn tâm lý (đặc biệt là hoang tưởng ghen tuông) để kịp thời hỗ trợ. Việc tạo dựng niềm tin, giữ lửa hôn nhân, hóa giải hiểu lầm và cả kỹ năng nói lời chia tay... đều là bài học cần thiết. Khi mâu thuẫn đến mức không thể cứu vãn, hai bên nên ưu tiên giải pháp đối thoại văn minh để quyết định bước tiếp cùng nhau hoặc dừng lại trong hòa bình”, ông Ngô Minh Uy chia sẻ.

TÔ DIỆU HIỀN