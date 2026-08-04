Xã hội

Nhiều sáng kiến làm lợi hàng chục tỷ đồng vào “top” Giải thưởng Tôn Đức Thắng

SGGPO

Sáng 4-8, Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 26 - năm 2026, họp sơ tuyển và tuyển chọn các hồ sơ tham gia giải.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Bùi Thanh Nhân trao đổi tại buổi họp Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 26
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Bùi Thanh Nhân trao đổi tại buổi họp Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 26

Hội đồng gồm đại diện Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM.

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Các thành viên Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 26 xem xét các hồ sơ

Năm nay, Ban tổ chức nhận 36 hồ sơ thuộc 6 lĩnh vực, 8 nhóm ngành nghề gồm cơ khí - chế tạo máy, điện công nghiệp - điện tử - điện lạnh, công nghệ thông tin, hóa học, môi trường, giáo dục, y tế và ngành nghề khác.

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Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân và Phó Tổng biên tập Báo SGGP Dương Văn Quang trao đổi về các hồ sơ tham gia Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2026

Các thành viên hội đồng đã xem xét từng hồ sơ theo hướng công tâm, khoa học, bám sát tiêu chí giải thưởng. Theo đánh giá, chất lượng hồ sơ năm nay khá cao, đa dạng ngành nghề; nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng, góp phần nâng cao năng suất lao động và đào tạo hàng trăm công nhân nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn.

Một số hồ sơ thuộc lĩnh vực trực tiếp sản xuất, khoa học - kỹ thuật và công nghệ có giá trị nổi trội. Từ năm 2025, giải thưởng bổ sung lĩnh vực giáo dục và y tế nhằm mở rộng đối tượng tham gia, nâng cao sức lan tỏa.

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Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 26 xem xét các hồ sơ

Từ 36 hồ sơ, Hội đồng lựa chọn những cá nhân có thành tích nổi bật trong lao động sáng tạo; có nhiều sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả, làm lợi cho doanh nghiệp; có khả năng áp dụng thực tiễn, lan tỏa và tích cực đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Đây cũng là những cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026-2031 do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

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Các thành viên Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 26 trao đổi về hồ sơ tham dự

Giải thưởng Tôn Đức Thắng là giải thưởng cấp thành phố, do Báo SGGP phối hợp LĐLĐ TPHCM tổ chức, nhằm tôn vinh công nhân, kỹ sư có nhiều sáng kiến, cải tiến nổi bật. Qua 25 năm, hơn 260 kỹ sư, công nhân lao động tiêu biểu của TPHCM đã được trao giải.

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Thành viên Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 26 trao đổi tại buổi xét chọn

Dự kiến, Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2026 được trao ngày 20-8, nhân kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

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Các hồ sơ được Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 26 xem xét công tâm, khách quan
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