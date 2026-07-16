Bảo vệ người lao động: Cần sớm hoàn thiện hệ thống dữ liệu cảnh báo rủi ro

Ngày 16-7, Đoàn ĐBQH TPHCM có báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố, đã kiến nghị nhiều giải pháp bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động.

Công nhân Công ty May mặc Dony, xã Vĩnh Lộc A, TPHCM sản xuất hàng hóa cho đơn hàng xuất khẩu

Cụ thể, Đoàn ĐBQH TPHCM kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm sửa đổi, bổ sung Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hướng đồng bộ, khả thi, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số, quản trị rủi ro và các hình thức việc làm mới.

Trong đó, cần làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của chính quyền cấp xã; bổ sung cơ sở pháp lý xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động; chuyển mạnh phương thức quản lý từ xử lý sự cố sang quản trị rủi ro, cảnh báo sớm và phòng ngừa từ xa.

Đoàn ĐBQH TPHCM đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện văn bản hướng dẫn, rà soát các quy định chồng chéo về huấn luyện an toàn lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, chuẩn hóa báo cáo điện tử. Đồng thời, có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trong huấn luyện, đánh giá rủi ro, quan trắc môi trường lao động và trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

Đoàn cũng đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp, UBND cấp xã hoàn thiện cơ chế phối hợp; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, phục vụ thống kê, cảnh báo sớm, phân loại nguy cơ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động.

Trước đó, Đoàn ĐBQH TPHCM đã khảo sát tại UBND các phường: Bình Hòa, An Phú, Thuận Giao, Dĩ An; làm việc với Ban quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TPHCM, đại diện tổ chức công đoàn và một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Việc khảo sát nhằm đánh giá tình hình tổ chức thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; ghi nhận khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở, phục vụ nghiên cứu, góp ý dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động sửa đổi.

Qua khảo sát, đoàn chỉ ra nhiều tồn tại cần tháo gỡ, như trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động của cấp xã được mở rộng, nhưng thẩm quyền, nguồn lực, cơ chế phối hợp và hệ thống dữ liệu chưa hoàn thiện tương ứng.

Nhóm lao động nhập cư, lao động thời vụ, lao động theo ca kíp, lao động trong cơ sở nhỏ lẻ, hộ kinh doanh và khu vực phi chính thức vẫn khó tiếp cận đầy đủ thông tin về an toàn, vệ sinh lao động. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở thuê kho xưởng, hộ kinh doanh chưa quan tâm đúng mức đến huấn luyện an toàn, khám sức khỏe định kỳ, đánh giá nguy cơ rủi ro và cải thiện điều kiện lao động.

NGÔ BÌNH