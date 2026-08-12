Trình UBND TPHCM 11 cá nhân nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 26

Ngày 12-8, đại diện Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết đã trình UBND TPHCM công nhận và khen thưởng 11 cá nhân xuất sắc đoạt giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 26 - năm 2026.

Cá nhân vinh dự nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25 - năm 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

11 cá nhân gồm: ông Võ Anh Tuấn, Kỹ sư kiểm tra, Công ty TNHH Jabil Việt Nam; ông Hồ Lê Tấn Bảo, Trưởng nhóm phần mềm tự động hóa nhà máy, Công ty TNHH Jabil Việt Nam; ông Nguyễn Tấn Hưng, Giám đốc phòng Quản lý chất lượng, Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex; ông Nguyễn Minh Nhựt, Kỹ sư thí nghiệm relay - Đội Relay, Công ty Thí nghiệm Điện lực TPHCM (Tổng Công ty Điện lực TPHCM); ông Võ Thành An, Chuyên viên phòng Đào tạo kỹ thuật, Công ty TNHH Intel Products Việt Nam; ông Nguyễn Minh Phương, Giám sát sản xuất, Công ty TNHH Intel Products Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty CP Cấp nước Trung An; bà Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, Tổ trưởng Kỹ Thuật mạng lưới - Phòng Kỹ Thuật, Công ty CP Cấp nước Nhà Bè; ông Mai Văn Cẩn, Quản lý cấp cao bộ phận an toàn, sức khỏe, môi trường, Công ty TNHH Rochdale Spears; bà Dương Thị Thùy Vân, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng, kiêm Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao khoa học công nghệ, Trường Đại học Tôn Đức Thắng; ông Bùi Trọng Nguyễn, Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Trưởng Đơn vị Chăm sóc khách hàng, Bệnh viện Nhân dân 115.

Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 26 - năm 2026 họp xét duyệt các hồ sơ. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo nhận xét của Hội đồng tuyển chọn, đây là những cá nhân có thành tích cao trong lao động sáng tạo, có nhiều sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả, có giá trị làm lợi cho doanh nghiệp, có khả năng áp dụng vào thực tiễn và lan tỏa, có tinh thần học hỏi cao, nhiệt tình trong đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, họ là những cá nhân có nhiều đóng góp vào phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026-2031 do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Năm nay, Ban tổ chức Giải thưởng Tôn Đức Thắng nhận được 36 hồ sơ tham gia. Các hồ sơ thuộc 6 lĩnh vực với 8 nhóm ngành nghề: Cơ khí - Chế tạo máy, Điện công nghiệp - Điện tử - Điện lạnh, Công nghệ thông tin, Hóa học, Môi trường, Giáo dục, Y tế và ngành nghề khác.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân nêu ý kiến tại buổi họp xét chọn Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2026. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Hội đồng sơ tuyển đã chọn 14 cá nhân xuất sắc vào vòng chung khảo. Từ đó, Hội đồng xét chọn vòng chung khảo dựa trên các tiêu chí cốt lõi đã chọn ra 11 cá nhân tiêu biểu trình UBND TPHCM công nhận và khen thưởng.

Giải thưởng Tôn Đức Thắng là giải thưởng cấp thành phố, tôn vinh những công nhân, kỹ sư có nhiều sáng kiến cải tiến nổi bật, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp. Giải thưởng do Báo SGGP phối hợp Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức. Qua 25 năm, đã có hơn 260 kỹ sư, công nhân lao động tiêu biểu của TPHCM vinh dự nhận giải thưởng cao quý này.

Những công nhân, kỹ sư ngành điện lực TPHCM miệt mài làm việc

Dự kiến, Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2026 sẽ được trao vào ngày 20-8, nhân kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

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THÁI PHƯƠNG