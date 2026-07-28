Xây dựng tổ chức công đoàn hiện đại, chuyên nghiệp, nghĩa tình

Đất nước bước vào kỷ nguyên mới, tổ chức công đoàn cũng đứng trước yêu cầu đổi mới để tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động. Kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2026), bà Thái Thu Xương (ảnh), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã chia sẻ về định hướng xây dựng tổ chức công đoàn hiện đại, chuyên nghiệp, lấy hiệu quả chăm lo và bảo vệ người lao động làm thước đo hoạt động.

* PHÓNG VIÊN: Thưa bà, trong giai đoạn phát triển mới, tổ chức công đoàn cần đổi mới như thế nào để tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động?

* Bà THÁI THU XƯƠNG: Trải qua 97 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với giai cấp công nhân. Truyền thống vẻ vang ấy được hun đúc bằng tinh thần yêu nước, sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức. Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức công đoàn vững mạnh cũng chính là góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh phải đặc biệt quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là định hướng quan trọng để tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Luật Công đoàn năm 2024 được ban hành và đi vào cuộc sống đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng để tổ chức công đoàn phát huy tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Yêu cầu cấp thiết nhất hiện nay là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn. Để làm được điều đó, điều quan trọng nhất là công đoàn phải hiện diện ở nơi người lao động cần nhất. Nơi nào có người lao động, nơi đó phải có tổ chức công đoàn đồng hành và bảo vệ. Cán bộ công đoàn phải thực sự gần người lao động, hiểu người lao động, dám nói, dám bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Mỗi cán bộ công đoàn phải lấy sự hài lòng của đoàn viên làm thước đo chất lượng công việc, lấy hiệu quả đại diện làm uy tín của mình; đồng thời chủ động ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng đối thoại, thương lượng và giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã xác định mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả. Tôi tin rằng, khi mỗi cán bộ công đoàn lấy sự hài lòng của đoàn viên làm thước đo công việc, mỗi cấp công đoàn thực sự là nơi người lao động tìm đến khi cần được hỗ trợ và bảo vệ, thì Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của hơn 10 triệu đoàn viên và hàng chục triệu người lao động.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, ngày 22-7. Ảnh: HOÀI VŨ

* Quan điểm lấy việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động làm thước đo hiệu quả hoạt động sẽ được cụ thể hóa như thế nào để đoàn viên, người lao động thực sự cảm nhận công đoàn luôn hiện diện khi họ cần?

* Thước đo rõ nhất là khi người lao động gặp khó khăn, họ tin tưởng tìm đến công đoàn và khi tìm đến thì được lắng nghe, được hỗ trợ, được bảo vệ kịp thời, hiệu quả.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình chăm lo đã khẳng định hiệu quả, đồng thời phát triển nhiều mô hình mới phù hợp với nhu cầu của người lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và thị trường lao động ngày càng biến động. Tinh thần của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là mọi hoạt động phải hướng về cơ sở, lấy đoàn viên làm trung tâm và lấy kết quả chăm lo, đại diện, bảo vệ người lao động làm tiêu chí đánh giá.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới cách đánh giá hoạt động công đoàn theo hướng thực chất, dựa trên những giá trị mang lại cho đoàn viên. Tôi luôn tâm niệm rằng, một tổ chức công đoàn mạnh không phải là tổ chức nhiều hoạt động nhất, mà là tạo ra nhiều giá trị nhất cho đoàn viên và người lao động.

* Mục tiêu lớn nhất của Công đoàn Việt Nam trên chặng đường hướng tới dấu mốc 100 năm thành lập vào năm 2029 là gì, thưa bà?

* Tôi kỳ vọng đến năm 2029, Công đoàn Việt Nam sẽ thực sự trở thành tổ chức hiện đại, chuyên nghiệp, nghĩa tình. Cùng với đó là hoàn thành mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái số phục vụ đoàn viên, nâng cao năng lực thương lượng, đại diện và xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Quan trọng hơn, dấu mốc 100 năm không chỉ là dịp tôn vinh truyền thống vẻ vang mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới. Công đoàn tiếp tục đổi mới, đưa hoạt động gần hơn và tạo ra nhiều giá trị thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Thành công của công đoàn phải được đo bằng niềm tin, sự hài lòng của đoàn viên, người lao động và những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước.

Nhiều kết quả tích cực trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2023-2026 Trong giai đoạn 2023-2026, hơn 27.200 tỷ đồng đã được tổ chức công đoàn chi cho các hoạt động chăm lo người lao động; hơn 20.000 công đoàn cơ sở, với trên 5 triệu lượt đoàn viên, tham gia chương trình “Bữa cơm Công đoàn”; hơn 15.000 công đoàn cơ sở tổ chức chương trình “Bữa cơm tất niên Công đoàn”; 30.000 lượt đoàn viên, người lao động đã được tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng. Cũng trong giai đoạn 2023-2026, tổ chức công đoàn đã kết nạp mới trên 2,2 triệu đoàn viên (từ đầu năm 2024 đến tháng 5-2026), thành lập mới hơn 15.000 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở.

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