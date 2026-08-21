TPHCM: Ngành xuất bản, phát hành có doanh thu gần 3.000 tỷ đồng trong 6 tháng

Sáng 21-8, Sở VH-TT TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động xuất bản, phát hành 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Tham dự có các đồng chí: Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; PGS-TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ VH-TT-DL), Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam.

Quang cảnh hội nghị

Theo Sở VH-TT TPHCM, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu toàn ngành xuất bản, phát hành đạt gần 3.000 tỷ đồng.

Trong đó, Nhà xuất bản Trẻ và Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM thực hiện 780 tựa sách với gần 1,9 triệu bản và 600.000 bản xuất bản phẩm khác, mang lại tổng doanh thu 88,684 tỷ đồng.

Khối phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn đạt trên 50 triệu bản sách. Fahasa và Nhà sách Phương Nam đóng góp doanh thu ấn tượng với lần lượt là hơn 2.121 tỷ đồng và trên 312 tỷ đồng. Tại Đường Sách TPHCM, tổng doanh thu đạt hơn 32,2 tỷ đồng.

Liên quan phát triển văn hóa đọc, từ đầu năm đến nay, TPHCM tổ chức nhiều hoạt động như: mô hình “Hội sách chung cư” được thí điểm thành công tại phường Cát Lái, từ đó nhân rộng ra nhiều địa phương, làm cơ sở xây dựng mô hình khung về khuyến đọc; Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần VI - năm 2026 với hơn 150 hoạt động từ trung tâm đến các khu nhà trọ, bệnh viện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đơn vị cho biết vẫn tồn tại một số vấn đề như: Khoảng cách hưởng thụ văn hóa đọc giữa nội thành và ngoại thành còn lớn; việc đầu tư ứng dụng công nghệ, công cụ quản lý trên các sàn thương mại điện tử chưa đáp ứng yêu cầu; các đầu sách đề tài đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn ít; tình trạng vi phạm bản quyền, in lậu ảnh hưởng thị trường.

Hội Xuất bản Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM làm Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Tại hội nghị, Hội Xuất bản Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, làm Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam. Bên cạnh đó, ban tổ chức trao khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Lễ hội đường sách tết và Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5-2026.

THIÊN BÌNH