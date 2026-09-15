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Giao thông

Mưa lớn gây ngập, sạt lở, chia cắt nhiều bản làng ở Nghệ An, Thanh Hóa

SGGPO

Ngày 15-9, mưa lớn cùng nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường, ngầm tràn ở Nghệ An và Thanh Hóa bị ngập, một số bản làng vùng cao bị chia cắt.

Đường vào bản Na Ngân bị sạt lở, chia cắt. Ảnh: LÔ KHĂM KHA
Đường vào bản Na Ngân bị sạt lở, chia cắt. Ảnh: LÔ KHĂM KHA

Ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My (Nghệ An), cho biết tuyến đường dài khoảng 22km từ trung tâm xã vào bản Na Ngân có nhiều đoạn ngập sâu khoảng 1m, đất đá sạt lở và cây đổ chắn ngang, gây chia cắt giao thông.

Bản Na Ngân có khoảng 155 hộ dân. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, người dân chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm. Xã bố trí lực lượng trực gác, cảnh báo người dân không qua lại khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở.

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Đường vào bản Na Ngân bị sạt lở, chia cắt. Ảnh cắt từ video

Tại xã Tam Thái (Nghệ An), Bí thư Đảng ủy xã Lữ Văn May cho biết 3 đoạn đường tạm trên tỉnh lộ 541B bị ngập sâu, nước chảy xiết, khiến 7 bản với hàng trăm hộ dân tạm thời bị chia cắt.

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Xã Tam Thái lập biển cấm đoạn đường ngập nước. Ảnh: LỮ VĂN MAY

Còn tại xã Lượng Minh (Nghệ An), mưa lớn gây sạt lở 4 điểm taluy, hơn 200m³ đất đá tràn xuống đường vào bản Cà Moong, nơi có khoảng 184 hộ với hơn 760 nhân khẩu.

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Đất đá tràn xuống đường vào bản Cà Moong. Ảnh: NGUYỄN VĂN HÒA

Theo Chủ tịch UBND xã Lượng Minh Nguyễn Văn Hòa, sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng khiến việc đi lại khó khăn. Xã đã kiểm tra, đặt biển cảnh báo và huy động phương tiện dọn đất đá.

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Đất đá tràn xuống đường vào bản Cà Moong. Ảnh: NGUYỄN VĂN HÒA

Nhiều cầu, ngầm tràn, tuyến đường tại khu vực thấp trũng ở hai tỉnh cũng bị ngập sâu, chia cắt cục bộ. Chính quyền địa phương lập rào chắn, đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực gác, cấm người và phương tiện qua các vị trí nguy hiểm.

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Xã Thanh Kỳ (Thanh Hóa) lập biển cảnh báo ngầm tràn ngập nước. Ảnh: UBND XÃ THANH KỲ

Trong ngày, nhiều hồ thủy điện ở Nghệ An vận hành xả điều tiết nước để bảo đảm an toàn công trình. Tại Thanh Hóa, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động II trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối; báo động I trên sông Cầu Chày tại trạm Xuân Vinh và sông Bưởi tại trạm Kim Tân.

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Đường tạm tại xã Tam Thái bị ngập sâu. Ảnh: CÔNG AN XÃ TAM THÁI

Chính quyền các địa phương ở hai tỉnh yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn người, tài sản; sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động xử lý tình huống phát sinh.

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Đường tạm ở xã Tam Thái bị ngập sâu, chia cắt. Ảnh: LÔ KHÁNH
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ĐỨC HẢI

Từ khóa

mưa lớn mưa lũ sạt lở bản làng

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