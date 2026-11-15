Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết từ mỗi khu dân cư

Sáng 15-11, đồng loạt 15 khu phố trên địa bàn phường Phú An (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Phú Thuận, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo phường Phú An tham gia trồng cây xanh, trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền cho 6 hộ dân và trao nhiều phần quà đến các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo phường Phú An và người dân khu phố

﻿ Phú Thuận tham gia trồng cây xanh

Tham gia ngày hội, người dân trải nghiệm nhiều hoạt động vui tươi, phấn khởi như trò chơi dân gian, đổi rác lấy quà, các gian hàng miễn phí cung cấp nhiều mặt hàng thiết yếu, cùng quây quần bên mâm cơm Đại đoàn kết... Những hoạt động ý nghĩa trong không khí đầm ấm, thân tình là dịp để những người hàng xóm thêm gắn bó, sẻ chia và thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy phường Phú An Nguyễn Kim Loan nhấn mạnh, tinh thần đại đoàn kết không chỉ được thể hiện qua những hoạt động chung của cộng đồng mà trước hết được vun đắp từ mỗi gia đình. Một gia đình ấm no, hạnh phúc, hòa thuận chính là nền tảng để xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh và phát triển bền vững.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo phường Phú An trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền

Bà Nguyễn Kim Loan mong muốn mỗi người dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, hiến kế xây dựng địa phương; đồng hành cùng Ban điều hành khu phố và cấp ủy, chính quyền phường trong giải quyết những vấn đề thiết thực tại cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, đồng thuận và phát triển.

Tặng quà cho người dân đến tham gia ngày hội

THẢO NGUYỄN