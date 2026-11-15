Nam bộ chuyển dần sang mùa khô từ ngày 17-11

Từ ngày 17-11, thời tiết Nam bộ ổn định hơn, mưa giảm, ngày nắng nhiều, dần chuyển sang đặc trưng của mùa khô.

Mùa khô ở Nam bộ, trời ít mưa, nhiều nắng. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Sáng 15-11, theo thông tin từ Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, trong 2 ngày 15 và 16-11, Nam bộ vẫn có mưa dông vào chiều tối và đêm do nhiễu động trên cao còn hoạt động.

Cụ thể, trong 2 ngày này, áp cao (vùng áp suất ảnh hưởng đến hoàn lưu gió và thời tiết khu vực) cận nhiệt đới trên các tầng khí quyển có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, đi ngang qua khu vực Trung bộ nhưng cường độ suy yếu nhẹ.

Điều kiện khí hậu này khiến các nhiễu động gây mưa tiếp tục phát triển, có khả năng gây mưa dông tại Nam bộ vào chiều tối và đêm. Tuy nhiên, mưa không đồng đều và diện mưa không rộng. Một số nơi có thể có mưa vừa, mưa to.



Từ ngày 17 đến 18-11, thời tiết Nam bộ chuyển dần sang trạng thái ổn định. Mưa giảm, chỉ xuất hiện cục bộ ở một vài khu vực. Ban ngày, trời nắng nhiều hơn.

Đến ngày 21 và 22-11, không khí lạnh ở phía Bắc được bổ sung xuống phía Nam, góp phần duy trì trạng thái thời tiết ít mưa tại Nam bộ.

Về nhiệt độ, dự báo trong 10 ngày tới, nhiệt độ ban đêm tại Nam bộ phổ biến 23-26 độ C. Một số nơi ở miền Đông Nam bộ có nhiệt độ dưới 23 độ C, gây cảm giác se lạnh vào đêm và sáng sớm. Ban ngày, nhiệt độ phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý, đây là thời điểm thường chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Người dân cần chủ động điều chỉnh sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Trước khi đón đợt không khí lạnh mới, miền Bắc và miền Trung đang có những ngày thời tiết tương đối thuận lợi, mưa giảm, trời tạnh ráo và có nắng nhiều. Ngày 15-11, miền Bắc sáng sớm có sương mù, sau đó trời nắng. Nhiệt độ duy trì ở mức dễ chịu. Một số khu vực vùng núi, trời rét hoặc se lạnh. Tại miền Trung, mưa cũng giảm, ban ngày có nắng, chiều tối và đêm chỉ còn mưa rào, dông vài nơi.

PHÚC VĂN