Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội Đại đoàn kết phường Bàn Cờ

Sáng 15-11, phường Bàn Cờ (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”.

Phát biểu tại chương trình, bà Đoàn Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ chia sẻ, văn hóa không chỉ thể hiện qua các di tích, lễ hội hay các hoạt động văn nghệ, thể thao, mà còn hiện diện trong lời ăn tiếng nói, cách ứng xử và nếp sống hằng ngày của mỗi người.

Bà Đoàn Thị Cẩm Tú cho biết, thời gian tới, phường Bàn Cờ tiếp tục triển khai các chương trình giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phường cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Tri ân các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp chăm lo an sinh xã hội tại phường Bàn Cờ.

﻿Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Biểu dương những đóng góp của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức thành viên, đội ngũ cán bộ mặt trận, các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín và toàn thể người dân, bà Trần Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Cờ mong muốn hoạt động công tác mặt trận không dừng ở các phong trào, cuộc vận động, mà tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tập hợp, vận động người dân, phát huy dân chủ, tăng tính đồng thuận trong xã hội và là cầu nối vững chắc của cấp ủy, chính quyền với người dân.

Phường Bàn Cờ tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Cờ Trần Thị Hường nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền luôn lắng nghe nguyện vọng của người dân, tiếp thu những phản ánh phát sinh, vướng mắc từ cơ sở, đồng thời nhân rộng những mô hình hiệu quả, khuyến khích mỗi khu phố chọn một nội dung cụ thể, hợp tình hình thực tế để vận động người dân cùng tham gia.

Hội thi làm bánh xèo với chủ đề “Khéo tay đổ bánh - Giòn thơm đậm đà. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Dịp này, phường Bàn Cờ biểu dương gương “Người tốt - việc tốt”; Gia đình hạnh phúc tiêu biểu; khu phố văn hóa năm 2026. Ủy ban MTTQ phường Bàn Cờ trao kinh phí sửa chữa 1 căn nhà Đại đoàn kết; tặng thẻ Bảo hiểm y tế, quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia chương trình, người dân được trải nghiệm hội thi làm bánh xèo với chủ đề “Khéo tay đổ bánh - Giòn thơm đậm đà”; tham gia các trò chơi dân gian, dùng bữa cơm đại đoàn kết ấm áp...

Các đội thi làm bánh xèo. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

THÁI PHƯƠNG