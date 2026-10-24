Lan tỏa yêu thương, tiếp sức trẻ mồ côi

Sáng 24-10, Báo Thanh Niên tổ chức Lễ ký thỏa thuận bảo trợ trẻ mồ côi và trao bằng khen của Ban Chấp Hành TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 12 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả, đồng hành cùng chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" giai đoạn 2021-2026.

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết trao quà tặng các cháu mồ côi trong Chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời". Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Tại buổi lễ, các đơn vị, cá nhân tài trợ đã ký thỏa thuận bảo trợ lâu dài cho 14 trẻ mồ côi do Covid-19. Trong đó, Quỹ Bông Hồng Nhỏ bảo trợ 5 em; Công Ty TNHH Xây dựng- Kỹ thuật- Thương mại Viet Cema bảo trợ 5 em học sinh trong thời hạn 5 năm; Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo bảo trợ 2 trẻ đến khi tròn 18 tuổi; cá nhân bà Phạm Viết Lan Anh (TPHCM) bảo trợ 1 trẻ; tập thể phóng viên Ban Chính trị - Xã hội Báo Thanh Niên nhận bảo trợ 1 trẻ mồ côi cho đến khi trẻ học xong THPT. Tổng số tiền bảo trợ cho 14 học sinh mồ côi gần 2,1 tỉ đồng.

Dịp này, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) đã trao học bổng cho 21 trẻ mồ côi với tổng trị giá 150 triệu đồng kèm quà tặng là ba lô, dụng cụ học tập. Tất cả các em tham dự chương trình đều được nhận những phần quà yêu thương từ Báo Thanh Niên.

Đại diện tập thể Ban Chính trị - Xã hội Báo Thanh Niên ký thỏa thuận bảo trợ 1 cháu bé mồ côi. Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Ngoài ra, 39 trẻ đã được Phòng khám Maple Healthcare thực hiện khám răng, cột sống và bàn chân bẹt; gần 500 trẻ sẽ được Phòng khám Maple Healthcare và Nha khoa Westcoast tặng thẻ điều trị với tổng giá trị 1,5 tỉ đồng.

Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời được Báo Thanh Niên khởi xướng từ năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 để lại mất mát cho nhiều gia đình, nhằm hỗ trợ, bảo trợ trẻ mồ côi có cha mẹ (cha hoặc mẹ) đột ngột ra đi vì dịch bệnh cho đến năm 18 tuổi. Đến nay, chương trình đã đi qua hành trình 5 năm với nhiều hoạt động như thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp, trao tặng tiền, quà cho hơn 2.200 lượt trẻ mồ côi ở địa bàn TPHCM và một số tỉnh thành phía Nam trị giá hơn 4,3 tỉ đồng; bảo trợ đến năm 18 tuổi cho 550 lượt trẻ mồ côi ở các lứa tuổi, với tổng số tiền hơn 62,8 tỉ đồng; trao 2,1 tỉ đồng học bổng cho học sinh, sinh viên; tài trợ và liên kết đào tạo Đại học, Cao đẳng cho các em sau 18 tuổi (khi hết bậc THPT). Tổng số tiền hỗ trợ khẩn cấp và bảo trợ cho các em mồ côi do đại dịch Covid-19 và do bão Yagi đến nay gần 79 tỉ đồng.

Sau cột mốc 5 năm, chương trình tiếp tục mở rộng bảo trợ cho trẻ mồ côi vì nhiều nguyên do khác như tai nạn giao thông, bệnh tật…

MINH MINH