Nhịp cầu nhân ái

Hoàn cảnh cần giúp đỡ

Xót xa gia cảnh mẹ bị tai nạn, con trai bại não

SGGP

Nhiều năm qua, chị Cao Thị Hồng Lưu (sinh năm 1978, trú tại tổ dân phố 6, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) phải sống chung với bệnh thalassemia (thiếu máu tán huyết bẩm sinh), thường xuyên phải nhập viện điều trị.

Đầu tháng 9 vừa qua, trên đường từ bệnh viện trở về nhà, chị Lưu bị tai nạn giao thông, gãy chân phải và cả 2 tay, phải phẫu thuật nẹp vít.

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Người thân chăm sóc 2 mẹ con chị Cao Thị Hồng Lưu. Ảnh: BÙI NGHĨA

Trong căn nhà ẩm thấp, tạm bợ, nằm cạnh chị Lưu là con trai Dương Đức Hùng (sinh năm 2004), bị bại não từ nhỏ. Trước khi gặp nạn, dù mang bệnh nhưng chị Lưu vẫn gắng gượng làm việc, chăm lo cho con trai và mẹ chồng năm nay đã 91 tuổi, bị gãy chân không thể đi lại.

Nay chị phải nằm một chỗ, việc ăn uống, vệ sinh cá nhân... phải nhờ chồng là anh Dương Chẳng và con gái lấy chồng gần nhà. Từ ngày vợ gặp nạn, việc làm thuê của anh Chẳng, vốn là nguồn thu nhập chính của gia đình, trở nên bấp bênh.

Hoàn cảnh gia đình chị Cao Thị Hồng Lưu hiện rất khó khăn, mong nhận được sự trợ giúp của các nhà hảo tâm.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406008519 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-41.

BÙI NGHĨA

Từ khóa

mẹ tai nạn con bại não nhà hảo tâm người thân

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