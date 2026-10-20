Hai con gặp nạn, mẹ nghèo kiệt quệ

Chồng mất sớm, bà Vương Thị Nhuần ở phường Rạch Dừa, TPHCM một mình tần tảo nuôi con. Ngày 20-9, hai con của bà Nhuần là Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1999) và Nguyễn Đình Huy (sinh năm 2006) chở nhau trên xe máy thì xảy ra va chạm với một ô tô lưu thông từ phía sau.

Tai nạn khiến Huy bị dập lá lách, gãy xương sườn; Thương bị vỡ sọ, dập hai bên não, hiện nằm một chỗ.

Bà Nhuần phải nghỉ việc để chăm sóc Thương. Ảnh: QUANG VŨ

Bà Nhuần cho biết, kinh tế gia đình khó khăn, Thương phải nghỉ học sớm để đi làm thuê tại các quán ăn kiếm mỗi tháng được 6 triệu đồng phụ mẹ nuôi em trai học đại học. Thế nhưng, tai nạn đã khiến gia đình lâm vào khốn khó.

“Chi phí điều trị cho hai con đến nay đã ngoài 300 triệu đồng. Trong khi phía gây tai nạn không có khả năng bồi thường; người điều khiển ô tô hiện bị tạm giam. Vay mượn khắp nơi khiến kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ”, bà Nhuần chia sẻ.

Rất mong những tấm lòng nhân ái sẻ chia, giúp gia đình bà Nhuần vượt qua khốn khó, tiếp thêm hy vọng để hai chị em có cơ hội ổn định cuộc sống, học tập sau biến cố nghiệt ngã.

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