Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 7-10 đến 13-10)

Từ ngày 7-10 đến 13-10, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp chị Rmah H'lơm HCCG 26-40 (12-10-2026): Nam+Châu+Bim+Chip (P.Bàn Cờ, TPHCM): 1.000.000đ, Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P.Gia Định, TPHCM): 200.000đ, Le Dieu Khanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...61539 (CK): 500.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...07677 (CK): 100.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Pham Van Nhan (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...93343 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Thu Ha (CK): 500.000đ, Le Thi Dong (CK): 500.000đ, Dang Ha Phuoc Ngoc (CK): 44.444đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 36.000đ, Bạn đọc TK số ...25123 (CK): 100.000đ, Vu Van Hop (CK): 100.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ, Nguyen Huu Manh (CK): 180.000đ, Vo Thi Phuong (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...63979 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...57737 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...08888 (CK): 200.000đ, Truong Thi Thao (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...47938 (CK): 100.000đ, Nguyen Phuoc Thanh (CK): 500.000đ.

Giúp ông Nguyễn Công Sự HCCG 26-39 (05-10-2026): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc (P.Diên Hồng, TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc TPHCM: 500.000đ, Hoàng+Thảo (TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Dang Ha Phuoc Ngoc (CK): 44.444đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...40397 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 400.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, CSPM+CSNM+CSTV (CK): 3.000.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 36.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 250.000đ

Giúp em Rmah Duyên HCCG 26-38 (28-09-2026): Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Hoàng+Thảo (TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Phan Cao Ky (CK): 10.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 250.000đ, Công ty TNHH XD DV KT Vien Dong (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Hà HCCG 26-37 (14-09-2026): Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Hoàng+Thảo (TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Dang Ha Phuoc Ngoc (CK): 44.444đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Công ty TNHH XD DV KT Vien Dong (CK): 2.000.000đ.

Giúp chị Ka Hon HCCG 26-36 (01-09-2026): Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Hoàng+Thảo (TPHCM): 200.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Công ty TNHH XD DV KT Vien Dong (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Trần Nhật Quang HCCG 26-35 (24-08-2026): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Hoàng+Thảo (TPHCM): 200.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ.

Giúp anh Ksor Thưa + chị Nay H’Mieu HCCG 26-34 (17-08-2026): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ.

Giúp anh Lê Thành Phú HCCG 26-33 (14-08-2026): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ.

Giúp chị Ksor H'Biak HCCG 26-32 (10-08-2026): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ.

Giúp chị Thị Hường HCCG 26-31 (06-08-2026): Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Thủy Duyên HCCG 25-62 (27-12-2025): Cô Liên (P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng: Gia đình BS Nguyễn Văn Hưởng (Cống Quỳnh, P.Bến Thành, TPHCM): 20.000.000đ.

Ủng hộ chương trình Áo ấm đến trường Báo SGGP: Nam+Châu+Bim+Chip (P.Bàn Cờ, TPHCM): 1.000.000đ.

Ủng hộ Bêp ăn từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 2.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Ủng hộ bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH XD DV KT Vien Dong (CK): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Ly Diep Thanh+Yan (CK): 200.000đ, Công ty TNHH XD DV KT Vien Dong (CK): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Nguyen Ngoc Phuong (CK): 20.000đ, Than Thi Thao (CK): 100.000đ, Nguyen Hoang Khanh An (CK): 560.000đ, Cao Ngoc Quan (CK): 55.000đ, Nguyen Linh Dan (CK): 10.000đ, Nong Thi Kim Mai (CK): 500.000đ, Tran Huong Thao (CK): 78.910đ, Nguyen Ngoc Tran (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Anh Thu (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...00001 (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Huong Le (CK): 10.000đ, Truong Thai Linh (CK): 25.000đ, Nguyen Thanh Chung (CK): 100.000đ, I Khiem (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thu Huyen (CK): 100.000đ, Cao Thi Phuong Mai (CK): 100.000đ, Ho Thi Ngoc Nhi (CK): 50.000đ, Nguyen Van Thuan (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Nguyen Tuan Vu (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 41.000đ, Pham Thi Trang (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 22.000đ, Nguyen Thi Thanh Ngan (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hai (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Truc Ly (CK): 10.000đ, Pham Thuy Van (CK): 20.000đ, Doan Toan Anh (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Luong Thi Thuy Van (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Nguyen Thanh Phong (CK): 100.000đ, Hoang Le Hoai Thuong (CK): 10.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.