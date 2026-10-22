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Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 14-10 đến 20-10)

SGGPO

Từ ngày 14-10 đến 20-10, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp chị Vương Thị Nhuần HCCG 26-42 (20-10-2026): Pham Van Nhan (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...19791 (CK): 200.000đ, Vo Thi Bich Tam (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...40012 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...69049 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...32516 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...73022 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Truoc Lam (CK): 1.000.000đ, Nguyen Van Cong (CK): 3.000.000đ, Phung Hai Phong (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ngoc Tuyen (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...66599 (CK): 100.000đ, Cuong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...18888 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...08011 (CK): 50.000đ, Tran Quang Nhat (CK): 100.000đ, Chu Van Tuan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...63979 (CK): 1.000.000đ, Dao Ngoc Minh Chau (CK): 1.000.000đ, Truong Nguon Hau (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...52523 (CK): 200.000đ, Dinh Anh Nhat (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...23011 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...36688 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...16629 (CK): 200.000đ, Bui Thien Thanh (CK): 300.000đ, Pham Huy Quang (CK): 1.000.000đ, Do Van Hung (CK): 700.000đ.

Giúp chị Cao Thị Hồng Lưu HCCG 26-41 (19-10-2026): Bạn đọc TK số ...35236 (CK): 100.000đ, Nguyen Van Huynh (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...93343 (CK): 500.000đ, Bui Vu Van Hoa (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...07677 (CK): 100.000đ, Nguyen Vinh Thai (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...63979 (CK): 500.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, CSPM+CSNM+CSTV (CK): 3.000.000đ, Pham Van Nhan (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...19791 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...68899 (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số ...83050 (CK): 200.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Doan Van Dien (CK): 2.000.000đ, Hoang Thi Anh Le (CK): 1.000.000đ, Le Hieu Hanh (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 36.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...94581 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...89196 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Anh Hoa (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thanh (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số ...91901 (CK): 200.000đ, Nguyen Huu Manh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...36688 (CK): 300.000đ, Truong Vu Hanh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Mai Thi Bich Van (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Thanh Thuy (CK): 100.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ,

Giúp chị Rmah H'lơm HCCG 26-40 (12-10-2026): Bạn đọc (P.Vườn Lài, TPHCM): 500.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, CSPM+CSNM+CSTV (CK): 3.000.000đ, Phan Cao Ky (CK): 10.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Bui Viet Truc (CK): 1.000.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thuan (CK): 5.000.000đ, Tran Kim Toan (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ.

Giúp ông Nguyễn Công Sự HCCG 26-39 (05-10-2026): Dang Ha Phuoc Ngoc (CK): 44.444đ, Dang Ha Phuoc Ngoc (CK): 13.131đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Giúp chị Rmah Duyên HCCG 26-38 (28-09-2026): Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Hà HCCG 26-37 (14-09-2026): Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp chị Thị Hường HCCG 26-31 (06-08-2026): Vo Thi Cam Van (CK): 300.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Hai bé Nhi+Khoa: 500.000đ, Vu Thi Minh (CK): 10.000đ, Luong Thi Thuy Van (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Xam (CK): 1.000.000đ, Doan Nguyen Thuy Tram (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 20.100đ, Cao Ngoc Quan (CK): 65.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 100.000đ, Le Ngoc Anh (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Hau (CK): 50.000đ, Hoang Mai Linh (CK): 1.000.000đ, Pham Do Lan Anh (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Thanh Nhan (CK): 50.000đ, Dao Thu Ha (CK): 300.000đ, Phan Thi Ha (CK): 500.000đ, Luu Quang Vu (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Quynh Phuong (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Hong Duyen (CK): 70.000đ, Luong Thi Kim Thoa (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

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