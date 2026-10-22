Nhịp cầu nhân ái

Hoàn cảnh cần giúp đỡ

Trao tiền hỗ trợ cháu Rmah Duyên ở Gia Lai chữa bệnh

SGGPO

Ngày 22-10, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Công an xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) trao 13 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Rmah Da (xã Chư Sê) để chữa bệnh cho con gái là cháu Rmah Duyên (sinh năm 2011).

Lãnh đạo Công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai thay mặt bạn đọc Báo SGGP trao tiền hỗ trợ cho gia đình
Lãnh đạo Công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai thay mặt bạn đọc Báo SGGP trao tiền hỗ trợ cho gia đình

Trong đó, 12 triệu đồng do bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ, 1 triệu đồng từ nguồn của Công an xã Chư Sê.

Cháu Rmah Duyên mắc hội chứng thận hư, thường xuyên mệt mỏi, sức khỏe suy yếu. Hai năm qua, vợ chồng chị Rmah Da phải làm thuê, vay mượn người thân để có tiền chữa bệnh cho con. Tuy nhiên, chi phí điều trị ngày càng lớn, vượt quá khả năng của gia đình. Trước hoàn cảnh này, Công an xã Chư Sê đã kết nối với Báo SGGP. Sau đó, bạn đọc của báo đã chung tay hỗ trợ.

Tại buổi trao tiền hỗ trợ, Trung tá Nguyễn Thành Long, Phó Trưởng Công an xã Chư Sê, cảm ơn Báo SGGP và tấm lòng bạn đọc đã chung tay giúp đỡ cháu Rmah Duyên, tiếp thêm hy vọng để cháu có thêm điều kiện chữa bệnh, sớm hồi phục sức khỏe.

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HỮU PHÚC

Từ khóa

Gia lai hỗ trợ Rmah Duyên

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