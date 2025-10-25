Chương trình nghệ thuật “Hát bội với âm nhạc dân tộc”

Nghệ sĩ Bảo Châu (bên trái) và nghệ sĩ Thanh Bình trong trích đoạn "Anh hùng Trương Định". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nghệ thuật được tổ chức trong hai tối 25-10 và 26-10, tại sân khấu Đường sách TPHCM, nhằm góp phần quảng bá, bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị đặc sắc của loại hình nghệ thuật hát bội đến với đông đảo khán giả TPHCM và du khách quốc tế.

Nội dung chương trình giới thiệu sơ lược về nguồn gốc, sự hình thành và phát triển của nghệ thuật hát bội trong đời sống văn hóa xã hội từ xưa đến nay, là loại hình nghệ thuật kịch hát truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, gắn liền với tên tuổi những danh nhân lịch sử đã có công xây dựng và phát triển nghệ thuật hát bội như: Đào Duy Từ, Đào Tấn, Tả Quân Lê Văn Duyệt…

Nghệ sĩ Kiều My và các nghệ sĩ trẻ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM biểu diễn tiết mục "Lễ hội đình làng" mở màn chương trình. Ảnh: THÚY BÌNH

Một trong những đặc trưng nổi bật của nghệ thuật hát bội chính là nghệ thuật hóa trang mặt. Mỗi sắc màu của gương mặt nhân vật phản ánh tính cách, đặc điểm, vận mệnh và vai diễn của nhân vật trong từng vở tuồng.

Bên cạnh đó, âm nhạc được tạo thành từ sự kết hợp của nhiều loại nhạc cụ dân tộc thuộc bộ gõ, bộ dây và bộ hơi như: đàn kìm (đàn nguyệt), guitar phím lõm, kèn lá, đờn nhị (đờn cò), trống, chập cheng… cũng góp phần tạo nên sức cuốn hút đặc biệt trong âm nhạc hát bội, hỗ trợ các nghệ sĩ trình diễn hấp dẫn nội dung và vũ đạo trên sân khấu.

Nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM chụp ảnh kỷ niệm với đông đảo khán giả. Ảnh: THÚY BÌNH

Sau những diễn giải về lịch sử hình thành và phát triển nghệ thuật hát bội trong đời sống cộng đồng, ý nghĩa hóa trang mặt trong các vở tuồng đại diện cho các nhân vật điển hình trong trình diễn nghệ thuật hát bội, giới thiệu các loại nhạc cụ dân tộc trong dàn nhạc cổ, giao lưu với khán giả, các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM đã biểu diễn sôi nổi các tiết mục: Lễ hội đình làng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, trình diễn các trích đoạn Anh hùng Trương Định, Trần Quốc Toản, Hoàng đế Lê Đại Hành, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo…

THÚY BÌNH