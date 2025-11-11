TPHCM khởi động sân chơi âm nhạc dân tộc cho học sinh 12-18 tuổi

Chiều 11-11, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức họp báo công bố cuộc thi "Việt điệu trăng thanh" năm học 2025-2026, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng Ngày hội 50 năm giáo dục và đào tạo TPHCM. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 230 triệu đồng.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang phát biểu tại cuộc họp báo

Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên Cuộc thi "Việt điệu trăng thanh" được tổ chức trong toàn ngành hướng đến mục tiêu đưa âm nhạc truyền thống gần hơn với thế hệ trẻ thông qua mô hình thi biểu diễn chuyên nghiệp.

Cuộc thi do Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp Sofia Art tổ chức dành cho học sinh từ 12-18 tuổi trên địa bàn, thể hiện tài năng ở các bộ môn nghệ thuật dân gian gồm: đờn ca tài tử và cải lương, trình tấu nhạc cụ dân tộc và hát, múa dân ca.

Học sinh cũng được khuyến khích tìm hiểu các thể loại âm nhạc, nhạc cụ dân tộc để gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang cho biết: "Ngành giáo dục và đào tạo TPHCM đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu mỗi học sinh biết chơi, tham gia biểu diễn ít nhất một bộ môn nghệ thuật, qua đó phát triển toàn diện tri thức, thể chất và khả năng cảm thụ nghệ thuật của các em".

Học sinh biểu diễn âm nhạc dân tộc tại cuộc họp báo diễn ra chiều 11-11

Cuộc thi "Việt điệu trăng thanh" gồm 3 vòng thi.

Vòng 1 (sơ loại) diễn ra từ ngày 11-11-2025 đến ngày 30-11-2015. Thí sinh gửi video dự thi theo hình thức nhóm hoặc cá nhân để ban tổ chức tuyển chọn từ 30-50 tiết mục vào vòng 2.

Vòng 2 diễn ra từ ngày 1-12-2025 đến ngày 30-12-2025, các tiết mục tuyển chọn từ vòng 1 sẽ được đào tạo chuyên sâu bởi đội ngũ nghệ sĩ, giảng viên âm nhạc dân tộc đến từ các trường đại học, cơ sở đào tạo uy tín trong nước. Sau đó sàng lọc để chọn 20 tiết mục xuất sắc nhất vào vòng 3.

Tại vòng 3 (chung kết), thí sinh lần lượt biểu diễn các tiết mục nghệ thuật dân tộc để hội đồng giám khảo chấm và trao các giải thưởng nhất, nhì, ba. Dự kiến, đêm thi chung kết diễn ra vào ngày 22-1-2026.

Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải nhất trị giá 100 triệu đồng tiền mặt kèm một hợp đồng thu âm album và học phí đào tạo âm nhạc chuyên sâu; Giải nhì trị giá 80 triệu đồng kèm một khóa đào tạo âm nhạc chuyên sâu; Giải ba trị giá 50 triệu đồng kèm một khóa đào tạo âm nhạc chuyên sâu.

