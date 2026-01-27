“Thương câu dân ca” đưa âm nhạc dân tộc đến gần giới trẻ

Ngày 27-1, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long công bố album Thương câu dân ca , dự án âm nhạc khai thác không gian dân ca Bắc bộ bằng ngôn ngữ đương đại, hướng tới việc đưa chất liệu truyền thống trở lại đời sống âm nhạc hôm nay một cách tự nhiên và bền vững.

Hình ảnh trong MV “Thương câu dân ca”

Album gồm 5 tác phẩm do nhạc sĩ Nguyễn Quang Long sáng tác trong hơn một năm: Ngẫu hứng còn duyên (phát triển từ làn điệu Quan họ Còn duyên), Tính chuyện trăm năm, Thương câu dân ca, Nghe tim mình rơi và Chị hai sao đứng đầu đình.

Các ca khúc mang đậm tinh thần dân gian đồng bằng Bắc bộ, đặc biệt là âm hưởng quan họ Bắc Ninh, song không dừng ở việc tái hiện hay phục dựng, mà được sáng tác mới trên tinh thần dân ca, coi dân ca như một thực thể sống, luôn vận động cùng đời sống đương đại.

Nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và ê kip của Thương câu dân ca

Theo nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, việc nhiều nghệ sĩ trẻ kết hợp dân gian với rap, điện tử hay pop cho thấy sức sống của chất liệu truyền thống trong âm nhạc hôm nay. Tuy nhiên, anh vẫn trăn trở về nhu cầu của một dòng nhạc dân gian thuần chất, gần gũi, giữ được bản sắc nhưng phù hợp với thẩm mỹ đương đại.

MV là một sản phẩm kết hợp AI và vẻ đẹp di sản Quan họ, tranh dân gian Đông Hồ

Toàn bộ album do nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Quang Hưng đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, đồng hành hơn một năm để hoàn thiện phần hòa âm, phối khí. Album còn có sự tham gia của NSND Thanh Hoài trong lối ngâm Lảy Kiều, NSƯT Vân Mai với đàn tranh, nghệ sĩ Hải An (sáo, tiêu), nghệ sĩ Duy Thông (đàn nhị) cùng NSƯT Nguyễn Quang Hưng với đàn bầu, đàn nguyệt, góp phần tạo nên không gian âm nhạc đậm bản sắc dân tộc.

Thể hiện 5 ca khúc trong album là ca sĩ AnhHI Thanh Cường (tên cũ Phan Thanh Cường), giọng hát hay Hà Nội, từng gắn bó với dòng nhạc trữ tình - cách mạng.

Dự án mở ra không gian sáng tạo để dân ca tiếp tục được hát, được lắng nghe và lan tỏa

Song hành cùng album, MV Thương câu dân ca cũng được phát hành như một điểm nhấn khi ứng dụng công nghệ AI, lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ và di sản quan họ Bắc Ninh.

MAI AN