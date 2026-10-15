Ngành xuất bản TPHCM tạo dấu ấn tại hội sách lớn nhất thế giới

Đoàn xuất bản TPHCM đã đạt được những kết quả thương mại vượt kỳ vọng khi tham gia Hội sách Quốc tế Frankfurt 2026 (Frankfurter Buchmesse, Cộng hòa Liên bang Đức) từ ngày 7 đến 11-10.

Không dừng lại ở việc giới thiệu gần 100 tựa sách tiếng Anh và song ngữ quảng bá văn hóa dân tộc, gian hàng của TPHCM đã trở thành tâm điểm giao thương sôi động khi thiết lập quan hệ làm việc, tiếp nhận đề xuất hợp tác trực tiếp từ 36 đơn vị, tập đoàn xuất bản, đại diện bản quyền và tác giả quốc tế đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Gian hàng của TPHCM tại hội sách quốc tế Frankfurt 2026. Ảnh: Sở VH-TT TPHCM

Bên cạnh đó, Frankfurt 2026 cũng chứng kiến nhiều đối tác và tác giả nước ngoài chủ động đề xuất đưa tác phẩm của mình tiếp cận độc giả Việt Nam thông qua hệ thống các NXB của thành phố.

Đặc biệt, trong 2 ngày cuối khi hội sách mở cửa tự do cho công chúng, gian hàng đã đón gần 500 lượt khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu văn hóa và trực tiếp trải nghiệm các xuất bản phẩm của Việt Nam.

Nhiều đối tác nước ngoài tìm hiểu, đề xuất hợp tác tại hội sách. Ảnh: NXB Tổng hợp TPHCM

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, trước đây gian hàng Việt Nam tại các hội sách quốc tế thường chỉ mang tính trưng bày tác phẩm. Tại Frankfurt 2026, ngành xuất bản TPHCM xác định chiến lược mới: hiện diện song hành giữa "nội dung xuất bản" và "năng lực in ấn".

Sau thành công tại Hội sách Frankfurt 2026, ngành xuất bản TPHCM xác định 3 trọng tâm hành động trong thời gian tới: chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, chủ động quảng bá sách Việt tại các "thủ phủ" xuất bản thế giới và xây dựng bệ phóng đưa tác giả Việt ra nước ngoài.

HẢI DUY