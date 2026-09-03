Sở Y tế TPHCM xử phạt hàng loạt công ty dược

Ngày 8-9, Sở Y tế TPHCM cho biết vừa có quyết định xử phạt nhiều công ty vi phạm hành chính lĩnh vực dược - mỹ phẩm.

Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bị xử phạt vì kê khai không đúng giá bán

Cụ thể, xử phạt Công ty TNHH Dược Nhân Hưng (số 65, đường Lê Trung Nghĩa, phường Bảy Hiền, TPHCM) 50 triệu đồng; buộc thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm. Lý do, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn cho người sử dụng (Sản phẩm Gel tắm gội toàn thân Oatrum, loại tuýp 150ml, Số lô: 10122025, NSX: 10-12-2025, HSD: 09-12-2028 không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật).

Xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Đại Hưng (phòng 14B03, toàn nhà Ruby Lnd, số 58/4 Lũy Bán Bích, phường Tân Phú, TPHCM) 160 triệu đồng; đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm Dầu mù u Thái Dương. Lý do, cơ sở sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Sài Gòn (1A/18 Tam Bình, khu phố 7, phường Hiệp Bình, TPHCM) 37 triệu; buộc thực hiện kê khai đối với các mức giá đã thực hiện; buộc hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch. Lý do, kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; bán buôn thuốc kê đơn mà thuốc đó chưa được cơ sở sản xuất, cơ sở đặt gia công thuốc hoặc cơ sở nhập khẩu thuốc công bố giá bán buôn dự kiến hoặc giá bán cao hơn so với giá bán buôn thuốc dự kiến đã công bố, công bố lại theo quy định của pháp luật.

Xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (448B Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TPHCM) 25 triệu vì kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Tấn Huỳnh Phát - Cửa hàng kinh doanh - Chi nhánh Tô Hiến Thành (Gian G15 Trung tâm thương mại Dược phẩm và Trang thiết bị y tế, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TPHCM) 8 triệu đồng vì tự ý tháo gỡ, phá bỏ niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm đang bị niêm phong, tạm giữ hoặc tự ý làm thay đổi hiện trường vi phạm hành chính.

Xử phạt Công ty TNHH Bệnh viện Sài Gòn Young (26 Huỳnh Đình Hai, phường Bình Thạnh, TPHCM) 15 triệu đồng; Không gửi văn bản thông báo việc đáp ứng GSP tới cơ quan tiếp nhận, không tuân thủ theo lộ trình việc triển khai áp dụng và tuân thủ đầy đủ GSP đối với cơ sở có hoạt động bảo quản, tồn trữ, cung ứng vắc xin, thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở có hoạt động dược nhưng không vì mục đích thương mại theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế TPHCM cũng có quyết định xử phạt Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Ngọc Trang (63 Trần Văn Dư, phường Tân Bình, TPHCM) 25 triệu; Hộ kinh doanh Bùi Thị Bích Vân (F1/17V Vĩnh Lộc, ấp 73, xã Vĩnh Lộc, TPHCM) 4 triệu đồng. Lý do 2 cơ sở này mua, bán thuốc, dược liệu không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; không có khu vực riêng cho các sản phẩm không phải là thuốc hoặc không có biển hiệu tại khu vực riêng ghi rõ "sản phẩm này không phải là thuốc" hoặc để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc đối với trường hợp có kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

THÀNH SƠN