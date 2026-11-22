Chiếc VinFast VF 2 trị giá khoảng 188 triệu đồng vừa được trao cho khách hàng may mắn từng mua VF 3 tại showroom 3S VFX Thủ Đức (TPHCM), trong khuôn khổ chương trình bốc thăm trúng thưởng do VinFast triển khai trên toàn quốc.

Đại diện VFX Thủ Đức bàn giao xe VF 3 và thay mặt VinFast trao giải thưởng xe VF 2 cho khách hàng

Showroom 3S VFX Thủ Đức đã bàn giao cùng lúc hai chiếc ô tô điện VinFast cho chị Lê Thị Quỳnh Diễm, cư trú tại phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM. Trong đó, chiếc VF 3 là sản phẩm chị đã đặt mua trước đó tại VFX Thủ Đức, còn chiếc VF 2 là giải thưởng từ chương trình “Thu xăng đổi điện”, bốc thăm trúng thưởng do VinFast triển khai trên toàn quốc.

Chương trình “Thu xăng đổi điện - Chọn xe chọn VinFast” diễn ra tại 88 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc, khách hàng đủ điều kiện đăng ký và đặt cọc mua ô tô điện VinFast tại các sự kiện thuộc chương trình trong thời gian khuyến mại có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng VF 2, hoạt động quay thưởng được tổ chức định kỳ hằng tháng, với mỗi tháng một khách hàng may mắn nhận giải thưởng là xe điện VinFast VF 2.

Bà Nguyễn Thị Trường Giang, Tổng Giám đốc VinFast VFX chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi khách hàng đã lựa chọn mua xe tại VFX Thủ Đức và tiếp tục nhận được may mắn từ chương trình của VinFast. Hệ thống VFX luôn mong muốn duy trì sự kết nối với khách hàng từ thời điểm lựa chọn sản phẩm đến suốt quá trình sử dụng, để mỗi lần khách hàng quay lại showroom đều nhận được sự đón tiếp và hỗ trợ chu đáo nhất”.

Thông qua hoạt động phối hợp trao giải, showroom VFX Thủ Đức tiếp tục duy trì kết nối với khách hàng đã mua xe tại showroom, đồng thời tạo thêm cơ hội để người tiêu dùng tìm hiểu và trải nghiệm các dòng ô tô điện VinFast. Hoạt động này cũng thể hiện định hướng của VFX trong việc chú trọng trải nghiệm khách hàng từ khâu tư vấn, lựa chọn sản phẩm đến quá trình sử dụng và chăm sóc sau bán hàng.

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