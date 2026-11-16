LG Việt Nam bảo hành, bảo dưỡng miễn phí cho thiết bị hư hỏng do ngập lụt

Nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, LG Electronics Việt Nam chính thức khởi động chương trình bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa miễn phí cho toàn bộ thiết bị chính hãng bị hư hỏng do ngập lụt, áp dụng từ ngày 9-11 đến hết ngày 31-12-2026.

Mỗi sản phẩm đều được các kỹ thuật viên kiểm tra tỉ mỉ

Nhằm giảm bớt gánh nặng sau thiên tai, chương trình “LG chung tay sẻ chia, hỗ trợ đồng bào tại vùng lũ” được triển khai tại các địa phương chịu ảnh hưởng từ tháng 11-2026, bao gồm Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng... cùng nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Danh mục hỗ trợ gồm 14 nhóm sản phẩm: TV, màn hình máy tính, máy tính xách tay/để bàn, hệ thống loa, tủ lạnh, điều hòa không khí, máy lọc không khí, máy hút ẩm, máy hút bụi, máy giặt, máy sấy quần áo, tủ chăm sóc quần áo thông minh, máy rửa bát và lò vi sóng.

Về chính sách cụ thể, đối với sản phẩm còn hạn bảo hành, LG miễn phí 100% chi phí nhân công, vệ sinh, vận chuyển và linh kiện thay thế (riêng màn hình giảm 30%). Đối với sản phẩm hết hạn bảo hành, khách hàng được miễn 100% công sửa chữa và giảm 50% giá linh kiện (màn hình giảm 30%).

Trong trường hợp thiết bị hư hại quá nặng không thể phục hồi hoặc thiếu linh kiện, doanh nghiệp áp dụng chính sách trợ giá 50% để người dân mua sản phẩm mới. Chính sách ưu đãi áp dụng cho cả người tiêu dùng cuối cùng và hệ thống đại lý đối với các sản phẩm chưa qua can thiệp kỹ thuật từ bên thứ ba.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ ba liên tiếp LG Electronics Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai. Trước đó, doanh nghiệp đã kích hoạt chính sách bảo hành đặc biệt tại 24 tỉnh thành phía Bắc sau cơn bão Yagi năm 2024 và mở rộng tới 11 tỉnh thành khu vực miền Trung vào năm 2025.

Thông qua hoạt động này, LG tiếp tục đưa tinh thần “Life’s Good” và cam kết “Better Life for All” vào những hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng. Người dân có thể đăng ký hỗ trợ qua Tổng đài miễn phí 1800-1503, website www.lg.com/vn/tro-giup hoặc kênh Zalo chính thức LG Electronics Vietnam.

BÌNH LÂM