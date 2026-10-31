Mỹ cân nhắc tiếp tục tấn công Iran

Báo The Wall Street Journal (Mỹ) đưa tin, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - Tư lệnh hàng đầu của Mỹ tại Trung Đông, đã trình Tổng thống Mỹ Donald Trump những phương án quân sự nhằm vào Iran, trong bối cảnh Washington cân nhắc nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Tham dự cuộc họp còn có Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Đại tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Theo Báo The Independent (Anh), cuộc họp diễn ra giữa lúc Washington phát tín hiệu về khả năng tổ chức lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ ngày 3-11.

Trước đó, báo chí Mỹ cho biết Washington đã thông báo với một số quốc gia Trung Đông và đồng minh về khả năng tổ chức lại hoạt động quân sự nhằm vào Iran sau ngày 3-11.

Trên mạng xã hội X ngày 29-10, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Connecticut Chris Murphy nói, theo nhiều nguồn tin, Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau bầu cử và một số nghị sĩ đã được thông báo về kế hoạch này.

Chuyên gia Karl Rove, nhà tư vấn chính trị thuộc đảng Cộng hòa, cũng dự đoán các cuộc tấn công có thể tiếp diễn sau bầu cử.

Cùng với những động thái trên, Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Cuối tháng trước, Lầu Năm góc điều tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng nhóm tàu đổ bộ, với tổng cộng khoảng 9.000 quân nhân, đến vịnh Ba Tư. Mỹ chưa tiến hành không kích Iran kể từ đầu tháng 9, song tình hình an ninh khu vực vẫn phức tạp.

Lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, tấn công các cơ sở dầu mỏ và sân bay của Saudi Arabia, khiến liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào khu vực do Houthi kiểm soát. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng nếu Mỹ mở chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran.

Thượng nghị sĩ Murphy cho rằng việc Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran là “điên rồ”, không đạt được mục tiêu mà còn châm ngòi cho một vòng xoáy leo thang mới.

ĐỖ CAO