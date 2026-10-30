Philippines yêu cầu sơ tán người dân khu vực gần núi lửa Mayon

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (PHIVOLCS) đã nâng mức cảnh báo đối với núi lửa Mayon từ cấp 2 lên cấp 3, sau vụ phun trào ở mức độ trung bình xảy ra ngày 30-10.

Đám tro bốc lên phía trên Núi lửa Mayon trong vụ phun trào trưa 30-10. Ảnh: PHILIPPINE DAILY INQUIRER

Theo PHIVOLCS, cột tro bụi dày đặc cuộn bốc lên từ miệng núi lửa đạt độ cao 3.000m. Cột tro bụi bị gió thổi với cường độ vừa phải, được dự báo có khả năng rơi xuống các khu dân cư tại Daraga, Guinobatan và những thị trấn lân cận thuộc tỉnh Albay.

Cùng với nâng mức cảnh báo, PHIVOLCS khuyến cáo người dân khẩn trương sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm trong bán kính 6km do nguy cơ xuất hiện dung nham và đá lở. Các hãng hàng không cũng được khuyến cáo tránh bay gần đỉnh núi lửa do tro bụi có thể gây nguy hiểm cho máy bay.

Cơ quan này còn cảnh báo khả năng xuất hiện bùn núi lửa (lahar) và các hiện tượng nguy hiểm khác liên quan hoạt động núi lửa trong những ngày tới. Hiện chưa ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại về tài sản ngay sau vụ phun trào.

Núi lửa Mayon cao 2.462m, nằm tại tỉnh Albay, cách thủ đô Manila khoảng 330km về phía Đông Nam. Với hình dáng gần như hình nón, Mayon là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất Philippines.

HUYỀN HƯƠNG