“Nắng Ba Đình” - thông điệp về niềm tin, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam

Tối 20-8, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận “Nắng Ba Đình”, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh cùng với các nghệ sĩ tham dự chương trình "Nắng Ba Đình". Ảnh VIẾT CHUNG

Tới dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật chính luận, chương trình tái hiện hành trình từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước lãnh đạo cách mạng đến mùa Thu lịch sử năm 1945, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời; từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I đến hành trình 80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đổi mới và phát triển.

Từ Ba Đình lịch sử - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, “Nắng Ba Đình” khắc họa sự tiếp nối của tư tưởng “lấy dân làm gốc”, làm nổi bật vai trò của Quốc hội trong việc thể chế hóa ý chí, nguyện vọng của nhân dân và đồng hành cùng đất nước qua từng chặng đường phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chương trình gồm 3 chương: “Bác đã về đây, Tổ quốc ơi”; “Lời Bác vang vọng núi sông” và “Nắng Ba Đình thắp sáng triệu trái tim”.

Các ca khúc đi cùng năm tháng như Đất nước lời ru, Lá cờ Đảng, Chiến sĩ Việt Nam, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Bác Hồ một tình yêu bao la, Tự nguyện, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Giải phóng miền Nam, Vào lăng viếng Bác, Bài ca xây dựng, Việt Nam tinh hoa... cùng các hoạt cảnh “Từ Tân Trào đến Nắng Ba Đình”, “Lời Tuyên ngôn Độc lập” được trình diễn bởi các nghệ sĩ, ca sĩ như: NSND Tấn Giao, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Anh Thơ, Đào Tố Loan, Đức Phúc, Phạm Anh Duy, Nhật Thủy, ca nương Kiều Anh...; xen kẽ là các phóng sự và phần giao lưu với nhân chứng.

Các tiết mục biểu diễn diễn trong chương trình. Ảnh: VIẾT CHUNG

Qua chương trình, “Nắng Ba Đình” gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối của niềm tin, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến, góp phần tiếp thêm động lực xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới.

VĨNH XUÂN