“Điểm hẹn” chăm sóc người cao tuổi ban ngày

Mỗi buổi sáng, cụ Nguyễn Tứ (90 tuổi, trú tại ấp Bà Tô, xã Hồ Tràm) thong thả đi bộ khoảng 400m từ nhà đến điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng. Từ cuối tháng 10-2026, nơi đây đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cụ và những người bạn cao tuổi.

Mang đến niềm vui tuổi già

Sau khi được nhân viên y tế đo huyết áp, thăm hỏi sức khỏe và cấp thuốc điều trị tăng huyết áp, cụ Tứ sang phòng sinh hoạt chung chơi cờ tướng cùng những người bạn. Vợ chồng cụ đều đã 90 tuổi, các con ở riêng nên điểm chăm sóc gần nhà vừa là nơi hỗ trợ cụ theo dõi bệnh mạn tính, vừa giúp cụ có cơ hội giao lưu, trò chuyện.

"Nhân viên y tế ở đây rất vui vẻ, niềm nở, thường xuyên hỏi han tình hình sức khỏe, nhắc nhở tôi uống thuốc đúng giờ", cụ Tứ chia sẻ.

Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng xã Hồ Tràm có khuôn viên rộng khoảng 1.400m2, với 16 phòng chức năng. Ngoài phòng khám, phòng phục hồi chức năng, nơi đây còn có phòng sinh hoạt chung, phòng nghỉ trưa, khu vực bếp và bàn ăn.

Theo bà Võ Thị Quỳnh Nga, Quyền Giám đốc Trạm Y tế xã Hồ Tràm, địa phương đã vận động nguồn lực xã hội hóa để trang bị thiết bị phục hồi chức năng và tủ sách với gần 100 đầu sách. Người cao tuổi đến đây được kiểm tra sức khỏe, theo dõi bệnh mạn tính, tập vật lý trị liệu, y học cổ truyền và tham gia những hoạt động giao lưu, giải trí. Các cụ cũng có thể nghỉ trưa, nấu nướng, ăn uống tại điểm chăm sóc mà không phải đóng bất kỳ khoản phí nào. Bà Võ Thị Quỳnh Nga ví nơi đây như một “nhà trẻ dành cho người cao tuổi”, nơi các cụ được chăm sóc cả thể chất lẫn tinh thần.

Tại xã Hòa Hội, điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày đã mang đến niềm vui cho những người cao tuổi. Trong căn phòng sinh hoạt cộng đồng, bà Đoàn Thị Lan Hương (61 tuổi) cùng những người bạn tỉ mỉ gắn nơ trang trí cây thông Noel. Nghỉ hưu đã 5 năm, bà Hương sống một mình, bởi người con gái duy nhất đi lấy chồng xa. Hơn một tháng qua, nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc mỗi sáng của bà.

“Tôi có tuổi rồi nên những chứng đau lưng, đau khớp... lần lượt kéo đến. Đến đây được các y - bác sĩ hướng dẫn tập luyện suốt một tháng nay, tôi thấy khỏe hẳn ra”, bà Hương kể.

Người cao tuổi xã Hồ Tràm tham gia hoạt động tại điểm chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại cộng đồng. Ảnh: KHÁNH CHI

Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng xã Hòa Hội hoạt động từ ngày 1-10, do Trạm Y tế xã quản lý. Người cao tuổi được theo dõi sức khỏe, tập phục hồi chức năng và tham gia những hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Mô hình nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Tính đến nay, điểm đã có 37 người cao tuổi đăng ký sinh hoạt.

Đa dạng hóa mô hình chăm sóc người cao tuổi

Theo ông Vũ Linh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hồ Tràm, trung bình mỗi ngày, điểm chăm sóc đón 10-15 người cao tuổi đến tham gia. Thời gian tới, Hội Người cao tuổi xã sẽ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Trạm Y tế xã... đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cụ tham gia.

Địa phương cũng dự kiến thành lập Câu lạc bộ Thơ ca, Thể dục dưỡng sinh để đa dạng hoạt động, tạo thêm sân chơi cho người cao tuổi. Bên cạnh đó, địa phương đang vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ sữa, bánh và hướng tới tổ chức bữa ăn trưa miễn phí cho những người có nhu cầu ở lại cả ngày.

Hiện nay, tại các địa bàn, khoảng cách địa lý vẫn là trở ngại lớn khiến người cao tuổi khó tiếp cận mô hình.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hòa Hội, nhiều người cao tuổi của địa phương đang sinh sống cách điểm chăm sóc tới gần 20km. Ông kiến nghị nghiên cứu mở thêm điểm tại khu vực phù hợp để người cao tuổi thuận tiện tham gia.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Hòa Hội, cho hay, thời gian tới, trạm sẽ xây dựng quy chế vận hành, tiêu chí tiếp nhận, phân nhóm nguy cơ sức khỏe và quy trình sơ cấp cứu, chuyển tuyến. Với người cao tuổi có nguy cơ sức khỏe cao, Đội chăm sóc sức khỏe liên tục sẽ tiếp tục theo dõi tại nhà, bảo đảm việc chăm sóc được duy trì trong cộng đồng. Địa phương cũng sẽ xây dựng quy chế phối hợp giữa Trạm Y tế, Hội Người cao tuổi và các đoàn thể; đề xuất bố trí kinh phí thường xuyên để những điểm chăm sóc hoạt động ổn định.

Thực hiện Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Dân số năm 2025, nhiều địa phương đã hoàn thiện những điều kiện đưa điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng vào hoạt động. Phát biểu tại lễ ra mắt điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng phường Tân Hưng, TS Phạm Vũ Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế), nhấn mạnh, việc phát triển những hình thức chăm sóc tích hợp tại cộng đồng là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh già hóa dân số. Mô hình này vừa hỗ trợ tư vấn y tế ban đầu, vừa tạo điều kiện để người cao tuổi tăng cường kết nối xã hội, phát huy kinh nghiệm.

KHÁNH CHI