Mỹ phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa Patriot cho Ukraine

Ngày 30-10 (giờ miền Đông nước Mỹ), Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine, với tổng giá trị ước tính 2,1 tỷ USD. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Kiev nhằm bổ sung kho vũ khí phòng không đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Tên lửa Patriot PAC-3 MSE. Ảnh: US ARMY

Theo CNN, thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết số tên lửa được đề cập thuộc biến thể PAC-3 MSE, phiên bản tiên tiến nhất hiện đang được sử dụng trong hệ thống Patriot. Đây là một trong số ít loại vũ khí có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo đang bay.

Thương vụ trị giá 2,1 tỷ USD không sử dụng ngân sách viện trợ hay nguồn tài chính của Mỹ. Ukraine sẽ thanh toán bằng các khoản đóng góp của Canada, Đức và Na Uy cùng nguồn vốn huy động từ khoản vay hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu (EU).

Tập đoàn Lockheed Martin được chỉ định là nhà thầu chính cung cấp số tên lửa này. Thông báo chưa nêu thời điểm bàn giao vũ khí hay khả năng sản xuất một số bộ phận tên lửa ngay tại Ukraine.

Quyết định trên được đưa ra sau nhiều tuần căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Ukraine. Tổng thống Donald Trump trước đó đã cho phép xuất khẩu dầu diesel của Nga ra thị trường toàn cầu, đồng thời miễn trừ một số biện pháp trừng phạt liên quan hoạt động bán nhiên liệu hóa thạch của Moscow. Ông cũng từng đe dọa hạn chế chia sẻ thông tin tình báo với Kiev liên quan các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.

KHÁNH MINH