Giá gạo xuất khẩu bình quân 9 tháng giảm 18,6%

Thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam là Philippines đã tạm dừng nhập khẩu từ ngày 1-9-2025, khiến giá trị xuất khẩu sang thị trường này trong 9 tháng năm 2025 giảm 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Một lô hàng gạo của Tổng Công ty Lương thực miền Nam chuẩn bị xuất sang châu Phi

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 9-2025, Việt Nam xuất khẩu 600 ngàn tấn gạo, đem về 288,4 triệu USD. Lũy kế 9 tháng, tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo đạt 7 triệu tấn và 3,55 tỷ USD, tăng 0,1% về khối lượng nhưng giảm 18,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá gạo xuất khẩu bình quân 9 tháng năm 2025 ước đạt 509 USD/tấn, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Về nguyên nhân sụt giảm giá trị xuất khẩu gạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam là Philippines đã tạm dừng nhập khẩu từ ngày 1-9-2025, khiến giá trị xuất khẩu sang thị trường này trong 9 tháng năm 2025 giảm 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, với thị phần chiếm 44%. Tiếp đến là Gana và Bờ Biển Ngà với thị phần tương ứng là 11,4% và 10,7%.

Theo các thương nhân, từ nay đến cuối năm 2025, hoạt động giao dịch vẫn chậm do nhu cầu gạo toàn cầu yếu. Thị trường sẽ chịu tác động sau khi Philippines – một trong những quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, gia hạn lệnh tạm dừng nhập khẩu gạo.

Một số phương tiện truyền thông đưa tin, Chính phủ Philippines thông báo sẽ gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo đến hết năm 2025, kéo dài thêm hai tháng so với kế hoạch ban đầu, nhằm nâng giá lúa nội địa và bảo vệ người trồng lúa khỏi thua lỗ trong bối cảnh nguồn cung trong nước dư thừa và giá giảm sâu.

Tính đến cuối tháng 9-2025, Philippines đã nhập khẩu 3,5 triệu tấn gạo, vượt xa mức 2,7 triệu tấn được cho là “hợp lý” cho giai đoạn này của năm. Năm 2024, tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines đạt 4,7 triệu tấn, khiến quốc gia này tiếp tục là nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới.

Nông dân xã Thái Mỹ (TPHCM) thu hoạch lúa

Ngày 16-10, theo khảo sát của PV Báo SGGP tại TPHCM, nguồn cung gạo tại các cửa hàng cũng như chợ truyền thống dồi dào và giá tương đối thấp. Một số cửa hàng gạo tại chợ An Nhơn (phường An Nhơn) cho biết, do gần đây xuất khẩu chậm nên nguồn cung nội địa tăng và giá gạo giảm khá mạnh. Hiện giá gạo nhập vào giảm bình quân 1.000 đồng/kg so với tháng 9 vừa qua. Trong số này, giảm mạnh nhất là gạo đặc sản ST25 của Đắk Lắk, hiện giá giao hàng tại TPHCM chỉ khoảng 19.500 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với tháng trước.

Tại khu vực ĐBSCL, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 giảm 100 đồng/kg, dao động ở mức 8.500 - 8.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 50 đồng/kg, dao động ở mức 7.900 - 8.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg…

ĐỨC TRUNG