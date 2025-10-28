Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc tăng mạnh

Ngày 27-10, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, kể từ sau khi Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo từ ngày 1-9-2025, xuất khẩu gạo của Việt Nam đã giảm khá nhiều. Trong tháng 9, lượng gạo xuất khẩu là 467.000 tấn, giảm gần phân nửa so với tháng 8. Trong nửa đầu tháng 10 này, xuất khẩu gạo đạt 201.000 tấn, giảm mạnh so với 379.000 tấn của nửa đầu tháng 10-2024.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), nhấn mạnh, trong bối cảnh Philippines tạm ngừng nhập khẩu, nhưng xuất khẩu gạo ở nước ta vẫn ở mức gần 500.000 tấn/tháng, đã cho thấy nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác (cụ thể trong năm nay là Trung Quốc).

Từ đầu năm đến nay, lượng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, lượng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc là 600.000 tấn (trong khi cùng kỳ năm ngoái là 241.000 tấn), giá gần 500 USD/tấn (trước đây chỉ xoay quanh mức 400 USD/tấn). Thị trường châu Phi cũng đang gia tăng mua gạo Việt Nam. Những năm trước, châu Phi thường chỉ mua gạo Việt Nam trong quý 2 và quý 3, nhưng năm nay, châu Phi mua gạo Việt Nam khá sớm và đến quý 4 vẫn đang tiếp tục mua. Điều này cho thấy gạo Việt Nam ngày càng được các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng châu Phi ưa chuộng.

Theo VFA, tính đến cuối tháng 10, Việt Nam xuất khẩu được hơn 7 triệu tấn gạo, cả năm nay dự kiến đạt khoảng 8 triệu tấn, vượt Thái Lan, trở thành nước xuất khẩu gạo số 2 thế giới, chỉ sau Ấn Độ.

ĐỨC TRUNG