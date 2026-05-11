Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng trở lại

Sau hơn một năm giảm sâu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu phục hồi.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 513-517USD/tấn, tăng khoảng 30USD so với tháng 4-2026. Gạo thơm 5% tấm dao động ở mức 510-520USD/tấn, tăng 25-30USD, tương đương mức tăng 5%-7%. So với cùng kỳ năm ngoái, giá gạo 5% tấm hiện cao hơn khoảng 100USD/tấn, tương đương mức tăng khoảng 25%. Giá các dòng gạo 100% tấm và 25% tấm cũng tăng khoảng 15%.

Tại ĐBSCL, giá lúa gạo nội địa cũng phục hồi từ đầu tháng 5 này. Giá lúa tăng khoảng 200-300 đồng/kg so với cuối tháng 4, trong khi giá gạo tăng 300-500 đồng/kg, tùy loại.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành tăng cường trao đổi với phía Trung Quốc và Philippines nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại gạo. Đồng thời, cần tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là khu vực châu Phi, nơi được đánh giá còn nhiều dư địa cho gạo Việt Nam. Bên cạnh đó, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng kiến nghị các cơ quan chức năng làm việc với các hãng tàu để ổn định lịch trình vận chuyển, hạn chế cắt giảm tuyến.

ĐỨC TRUNG