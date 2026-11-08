Ngày đôi hạnh phúc ở phường Phước Long

Phường Phước Long (TPHCM) đang triển khai mô hình “Ngày đôi hạnh phúc - Đăng ký kết hôn ngay trong ngày” với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ và tiết kiệm tối đa thời gian cho người dân. Triển khai vào cuối tháng 8 vừa qua, mô hình này nhận được sự hài lòng của nhiều người khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Thấu hiểu tâm lý người dân

Đi đăng ký kết hôn là sự kiện đặc biệt trong cuộc đời các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, theo quy trình hành chính trước đây, người dân thường phải đi lại nhiều lần giữa việc nộp hồ sơ, chờ xử lý rồi quay lại ký sổ bộ và nhận giấy chứng nhận kết hôn. Điều này vừa gây tốn kém thời gian, chi phí đi lại, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của người dân.

Thấu hiểu mong muốn sớm cầm trên tay tờ giấy chứng nhận kết hôn của các cặp đôi, chị Nguyễn Thúy Kiều, phụ trách mảng hộ tịch tại UBND phường Phước Long, đã có sáng kiến triển khai mô hình “Ngày đôi hạnh phúc - Đăng ký kết hôn ngay trong ngày”.

Theo chia sẻ của chị Thúy Kiều, mô hình “Ngày đôi hạnh phúc - Đăng ký kết hôn ngay trong ngày” được áp dụng định kỳ vào thứ ba và thứ năm hàng tuần. Để mô hình vận hành hiệu quả, UBND phường Phước Long đã chủ động phối hợp các bộ phận có liên quan giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn trong ngày kể từ thời điểm tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong quy trình xử lý, cán bộ phụ trách sẽ ưu tiên giải quyết các hồ sơ đến hạn trước, sau đó tập trung xử lý hồ sơ đăng ký kết hôn của người dân đang chờ đợi.

Anh Đỗ Thành Đạt và chị Hà Thị Minh Ngọc lưu lại hình ảnh trọng đại cùng cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phước Long (TPHCM). Ảnh: LÊ PHẠM QUANG VINH

“Ngay khi hoàn thành các bước nghiệp vụ, hồ sơ được chuyển xuống để người dân ký vào sổ bộ cùng giấy chứng nhận kết hôn, rồi trình lãnh đạo UBND phường ký duyệt. Khi hệ thống dữ liệu vận hành suôn sẻ, thời gian để người dân nhận được kết quả chỉ trong vòng một ngày, thậm chí từ 30 phút đến 1 giờ”, chị Nguyễn Thúy Kiều cho biết.

Cầm trên tay giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, chị Nguyễn Thanh Hảo (sinh năm 1999), không giấu được vui mừng: “Hai vợ chồng tôi đều đi làm, tôi bán shop quần áo theo ca, còn chồng làm văn phòng. Ban đầu, tôi rất lo vì phải xin nghỉ làm để lên phường đăng ký, lại sợ thủ tục kéo dài ảnh hưởng đến kế hoạch làm lễ cưới ở nhà. Sáng 8 giờ tôi lên làm thủ tục trực tuyến theo hướng dẫn, cán bộ hẹn khoảng 1 tuần. Nhưng bất ngờ là đến 15 giờ chiều cùng ngày, tôi đã nhận được điện thoại thông báo lên ký sổ và nhận giấy chứng nhận kết hôn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh gọn, giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian đi lại”.

Lan tỏa hình ảnh chính quyền thân thiện

Không dừng ở việc cắt giảm thủ tục giấy tờ, mô hình “Ngày đôi hạnh phúc - Đăng ký kết hôn ngay trong ngày” còn tạo ấn tượng mạnh mẽ nhờ sự chăm chút tỉ mỉ cho không gian phục vụ người dân.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, một góc không gian trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn được trang trí ấm cúng với hoa tươi, các banner mang thông điệp “Ngày hạnh phúc”, “Trăm năm hạnh phúc” cùng khung ảnh kỷ niệm sinh động.

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, đại diện lãnh đạo phường hoặc trung tâm phục vụ hành chính công sẽ trực tiếp trao giấy chứng nhận, tặng hoa chúc mừng và hỗ trợ các cặp đôi chụp ảnh lưu niệm.

Bà Hồ Thị Phước, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phước Long, bày tỏ, khoảnh khắc trang trọng ấy không chỉ đong đầy cảm xúc mà còn mang giá trị pháp lý thực tế. Đối với các trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài, những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cơ quan nhà nước chính thức trao giấy chứng nhận kết hôn trở thành minh chứng sinh động, phục vụ hữu ích khi người dân thực hiện phỏng vấn ngoại giao hoặc hoàn thiện hồ sơ di trú.

“Sự hài lòng và niềm hạnh phúc của người dân chính là mục tiêu cao nhất của công tác cải cách hành chính”, bà Hồ Thị Phước bày tỏ.

Việc trao giấy chứng nhận kết hôn tại phường thể hiện sự trang trọng, chính thức công nhận mối quan hệ vợ chồng hợp pháp, đồng thời tôn vinh giá trị hạnh phúc gia đình và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Bà Hồ Thị Phước

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phước Long

Khi cải cách hành chính bắt nguồn từ sự thấu hiểu và tinh thần tận tụy vì nhân dân, hình ảnh cơ quan hành chính nhà nước không còn là nơi giải quyết công việc khô khan, mà đã trở thành điểm tựa niềm tin, nơi nhân lên niềm vui trọn vẹn cho người dân trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời.

HỒ SƠN