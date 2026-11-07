Lan tỏa nét đẹp văn hóa, tinh thần đoàn kết tại hội thi thời trang phường Gia Định

Hội thi thời trang với chủ đề “Gia Định – Sắc màu đoàn kết, hội tụ văn hóa các dân tộc”. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Hội thi thu hút sự tham của 39 đội thi, 500 thí sinh và hơn 1.000 cổ động viên. Các đội thi mang đến những phần trình diễn với trang phục các dân tộc kết hợp phong cách biểu diễn và lời bình giới thiệu.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, mỗi trang phục là một câu chuyện, mỗi tiết mục là một thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp được trao truyền qua nhiều thế hệ. Theo ban tổ chức, hội thi nhằm tái hiện những nét đẹp văn hóa đặc trưng của các dân tộc Việt Nam. Các thí sinh đã góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa Việt Nam qua phần trình diễn.

Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định cho biết, hội thi không chỉ là một sân chơi văn hóa, văn nghệ, thời trang đầy màu sắc, mà còn là dịp để cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn phường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết.

Ban giám khảo và người dân theo dõi phần trình diễn của các thí sinh. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

“Qua từng phần trình diễn, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống được lan tỏa một cách gần gũi, sáng tạo. Qua đó tôn vinh vẻ đẹp của các dân tộc Việt Nam, lan tỏa tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc, gắn kết nghĩa tình”, bà Trần Thị Thu Trang nhận xét.

Một tiết mục trình diễn tại Hội thi thời trang với chủ đề “Gia Định – Sắc màu đoàn kết, hội tụ văn hóa các dân tộc”. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Hội thi là hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

THÁI PHƯƠNG