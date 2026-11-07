Khu phố 3, phường Bình Phú: Nhiều mô hình thắt chặt đoàn kết khu dân cư

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Võ Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TPHCM; Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phú; Lê Thị Kim Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ (thứ 2 từ phải qua) tặng cây xanh hạnh phúc chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: ÁI CHÂN

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Thọ Phó, Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên và toàn thể nhân dân khu phố trong việc củng cố tình đoàn kết, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đặc biệt, những mô hình, cách làm thiết thực như “Phiên chợ 0 đồng”, “Trao điểm tựa sức khỏe”, “Ban công nở hoa”, trao 1.535 phần quà cho hộ khó khăn (trị giá 181 triệu đồng), đề xuất sửa chữa 2 căn nhà Đại đoàn kết (kinh phí 121 triệu đồng)… đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ khu dân cư.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phú Phạm Hồng Minh (thứ 3 từ phải sang) tặng cây xanh hạnh phúc, hỗ trợ nhân dân khu phố 3 thực hiện công trình sạch, xanh, thân thiện môi trường.

﻿Ảnh: ÁI CHÂN

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ trao quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến các hộ dân tại khu phố 3, phường Bình Phú. Ảnh: ÁI CHÂN

Để ngày hội thật sự trở thành ngày vui của cộng đồng và tinh thần đại đoàn kết được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, đồng chí Nguyễn Văn Thọ đề nghị cấp ủy, chính quyền và Mặt trận thường xuyên lắng nghe ý kiến, kịp thời phối hợp giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân. Nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào tại cơ sở, MTTQ và các tổ chức thành viên cần lựa chọn nội dung, cách làm thiết thực, phù hợp nhu cầu người dân.

Đại diện khu phố 3 phường Bình Phú, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể, cảnh sát khu vực ký kết giao ước thi đua, đăng ký thực hiện công trình lợi ích dân sinh năm 2027. Ảnh: ÁI CHÂN

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM cũng đề nghị địa phương chú trọng hỗ trợ sinh kế, học nghề, kết nối việc làm và giúp người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các dịch vụ thiết yếu về giáo dục, y tế, nhà ở, bảo hiểm; gắn chăm lo trước mắt với giảm nghèo bền vững…

Tại ngày hội, nhiều hoạt động phong phú được tổ chức tại các gian hàng: siêu thị 0 đồng, trò chơi dân gian, cắt tóc miễn phí, ẩm thực dân gian, áo dài yêu thương… Ảnh: ÁI CHÂN

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thọ trao 10 phần quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng các hộ dân của khu phố. 100 phần quà an sinh cũng được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú trao đến các hộ dân.

16 cá nhân được tuyên dương gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt”

Tại ngày hội, 16 cá nhân điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” của khu phố 3 đã nhận Giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú vì đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của khu phố trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tham gia tốt các hoạt động phong trào tại khu phố.

ÁI CHÂN