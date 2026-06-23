TPHCM: Người nhận bảo hiểm xã hội một lần giảm

Ngày 23-6, Đoàn giám sát của Hội đồng quản lý BHXH, do đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH, làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND TPHCM về tình hình thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố.

Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo UBND TPHCM, năm 2025, thành phố có khoảng 4,73 triệu người tham gia BHXH, đạt 58,42% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 13,42% chỉ tiêu Nghị quyết 28-NQ/TW. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 4,48 triệu người, tương đương 55,27% lực lượng lao động, vượt 20,27% so với chỉ tiêu Nghị quyết 28-NQ/TW. Đối với bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt 94,81% dân số, tuy chưa đạt mục tiêu 95% nhưng vẫn ở mức cao.

Đến hết tháng 5-2026, số người tham gia BHXH đạt hơn 4,81 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 4,48 triệu người; bảo hiểm y tế đạt trên 13,14 triệu người.

Tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại TPHCM. Thực hiện: NGÔ BÌNH

Công tác giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Năm 2025, thành phố đã giải quyết cho hơn 3 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH và bảo hiểm thất nghiệp. Đáng chú ý, số người nhận BHXH một lần có xu hướng giảm liên tục qua các năm, cho thấy nhận thức của người lao động về việc bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu đã được cải thiện.

Thành phố kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện pháp luật, mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường chia sẻ dữ liệu để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Nguyễn Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Nguyễn Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của TPHCM trong thực hiện chính sách BHXH giai đoạn 2024-2026. Đồng thời, đề nghị UBND TPHCM quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND theo hướng mở rộng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi chưa thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc; xem xét nâng mức hỗ trợ BHXH tự nguyện lên 100% đối với người nghèo, cận nghèo và mở rộng chính sách hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng khác nhằm tăng sức hấp dẫn của chính sách.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường cũng đề nghị TPHCM tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế; hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp sử dụng hợp đồng lao động không đúng bản chất quan hệ lao động. Thành phố cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 và chuyển đổi số; tăng cường chia sẻ dữ liệu dân cư, lao động, doanh nghiệp; hoàn thành cập nhật số định danh cá nhân, căn cước công dân và cung cấp dữ liệu biến động dân cư phục vụ quản lý, chi trả chế độ BHXH, bảo hiểm y tế chính xác, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thành phố luôn ưu tiên thực hiện các chính sách BHXH và an sinh xã hội, tập trung mở rộng, lấp đầy độ bao phủ trên địa bàn.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, thành phố tiếp tục tập trung, kiên trì thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm mở rộng người tham gia BHXH tự nguyện; đồng thời vận dụng linh hoạt các chính sách để cân đối ngân sách, triển khai các chương trình phúc lợi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và gia tăng độ bao phủ BHXH.

Bên cạnh đó, thành phố tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các chính sách BHXH trên địa bàn.

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