Nhiều thế hệ nghệ sĩ hội tụ trong chương trình kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Ngày 30-9, Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam công bố hai chương trình gồm concert thính phòng cổ điển Resonantia, diễn ra tối 24-10, và đêm nhạc 70 năm - Những thanh âm ngân mãi, diễn ra tối 14-11

Các nghệ sĩ khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tham gia chương trình. Ảnh NGUYỄN NAM

PGS-TS-NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, cho biết, hai chương trình được xây dựng để thể hiện chặng đường phát triển của khoa trong 70 năm, từ âm nhạc thính phòng cổ điển đến các ca khúc Việt Nam mang màu sắc hàn lâm, thính phòng.

Các nghệ sĩ chia sẻ về hai chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ảnh NGUYỄN NAM

Resonantia giới thiệu các aria, romance nổi tiếng thế giới với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Chương trình quy tụ các giọng hát thính phòng như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên, Tố Loan, Tuấn Anh, Phúc Tiệp...

Theo NSND Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hai chương trình được biên tập kỹ, lựa chọn những tác phẩm kinh điển, có yêu cầu chuyên môn cao. Ông đánh giá Resonantia là chương trình đáng chú ý khi có sự tham gia của nhạc trưởng Trần Nhật Minh cùng dàn nhạc giao hưởng.

Trong khi đó, 70 năm - Những thanh âm ngân mãi gồm ba chương Những thanh âm còn mãi, Một miền ký ức và Những thanh âm tiếp nối. Chương trình quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên, với các ca khúc cách mạng, quê hương, dân gian và nhạc nhẹ Việt Nam. Giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Lưu Hà An thực hiện những bản phối mới, hướng đến màu sắc trẻ trung, hiện đại.

NSND Bùi Công Duy chia sẻ về chương trình. Ảnh NGUYỄN NAM

TS-NSƯT Phương Nga, Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông tin thêm, cả hai chương trình đều quy tụ những giọng hát hàng đầu của Việt Nam, trong đó có các giảng viên tiêu biểu của Khoa Thanh nhạc, những nghệ sĩ nổi tiếng trưởng thành từ mái trường này, cùng những sinh viên xuất sắc đang được khoa đào tạo.

Trên cùng một sân khấu, các thế hệ nghệ sĩ sẽ có sự gặp gỡ và tiếp nối, từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai. Đó không chỉ là sự hội tụ của những tài năng, mà còn là sự tiếp nối của một truyền thống đào tạo đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Đạo diễn sân khấu, ca sĩ Ngọc Châm cho biết, chương trình là lát cắt của âm nhạc Việt Nam 70 năm qua, từ những ca khúc về chiến tranh, xây dựng đất nước đến quê hương, Hà Nội, con người và tình yêu, đồng thời thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Sân khấu được dàn dựng theo hướng sang trọng, trang trọng nhưng gần gũi, làm nổi bật những sắc màu âm nhạc và dấu ấn của các thế hệ nghệ sĩ.

VĨNH XUÂN