Áp thấp nhiệt đới tan, mưa lớn dịch chuyển ra Bắc bộ

Sáng 14-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào tỉnh Quảng Trị đã suy yếu và tan dần. Tuy nhiên, mưa lớn trong 2-3 ngày tới vẫn tiếp diễn. Nhiều nơi có tổng lượng mưa trên 300mm, cục bộ trên 500mm.

Ảnh vệ tinh lúc 7 giờ ngày 14-9 với khối mây lớn đang dịch chuyển dần lên phía Bắc. Nguồn: Chụp lại màn hình

Từ đêm qua đến sáng sớm nay, 14-9, phía Nam đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa. Riêng phía Nam tỉnh Hà Tĩnh và phía Tây Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo, từ sáng sớm 14-9 đến đêm 15-9, phía Nam đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh sẽ có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 450mm. Các khu vực khác thuộc đồng bằng Bắc bộ, phía Nam tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Hà Tĩnh có lượng mưa 100-180mm, cục bộ trên 250mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, tại Nam bộ, từ ngày 14 đến 16-9, mưa có xu hướng giảm dần. Ban ngày, mây giảm, nắng xuất hiện nhiều. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Mưa rào và dông rải rác và chủ yếu tập trung vào chiều và tối, số điểm mưa to giảm. Vùng mưa có khả năng tập trung ở ven biển miền Tây, phía Bắc tỉnh Tây Ninh, TP Đồng Nai và phía Tây tỉnh Lâm Đồng.

Từ chiều tối nay đến đêm 15-9, trung du Bắc bộ, phía Nam tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai cũng có mưa với lượng mưa 50-100mm, cục bộ trên 150mm. Ngày 16-9, trung du và đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam tỉnh Sơn La, Tuyên Quang và Lào Cai vẫn còn mưa nhưng lượng giảm dần còn khoảng 20-40mm, cục bộ trên 70mm.

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