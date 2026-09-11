Đề nghị thi hành kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc

Ngày 11-9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục họp kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Nguyễn Huy Ngọc. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Huy Ngọc còn vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Huy Ngọc.

Trước đó, ông Nguyễn Huy Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi nhận hối lộ liên quan tới chuyên án mà Bộ Công an đang điều tra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Tin liên quan Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc

ĐỖ TRUNG