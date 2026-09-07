Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt phiên bản mới của VTVgo

Chiều 7-9 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 56 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt VTVgo The Next, đánh dấu bước phát triển mới của VTVgo từ nền tảng xem truyền hình sang cung cấp nội dung và dịch vụ số.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại lễ ra mắt nền tảng. Ảnh: LIÊN MAI

Điểm mới của VTVgo The Next là thay đổi cách phân phối nội dung. Ứng dụng Big Data và trí tuệ nhân tạo để phân tích thói quen sử dụng, từ đó sắp xếp, ưu tiên những nội dung phù hợp với từng nhóm người dùng ngay từ màn hình chính.

Khán giả thường xuyên theo dõi thời sự, chính luận sẽ được ưu tiên các bản tin và chương trình chuyên đề. Nội dung thể thao được đưa lên vị trí nổi bật với người yêu thể thao; phim truyện, gameshow, âm nhạc dành cho nhóm khán giả quan tâm đến giải trí.

Với người cao tuổi hoặc người quan tâm đến sức khỏe, giao diện sẽ ưu tiên các nội dung thuộc lĩnh vực này.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm cho biết sau 10 năm phát triển, VTVgo đã vượt khỏi vai trò của một ứng dụng xem lại chương trình truyền hình. Sự phổ biến của điện thoại thông minh và TV thông minh giúp nền tảng trở thành một trong những điểm tiếp cận quen thuộc của khán giả.

Đại diện đơn vị xây dựng và phát triển Nền tảng VTVgo The Next trả lời câu hỏi từ báo chí. Ảnh: LIÊN MAI

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, VTVgo đang được phát triển thành nền tảng đa dịch vụ, có khả năng kết nối nội dung từ các đài phát thanh, truyền hình địa phương, đơn vị và cá nhân sản xuất nội dung.

Việc được công nhận là nền tảng số quốc gia dùng chung cho ngành truyền thông, truyền hình cũng tạo điều kiện để VTVgo mở rộng nguồn nội dung và phục vụ công chúng trong nước, quốc tế.

Cùng với nội dung của VTV, gói One VTV MAX cung cấp gần 100 kênh truyền hình, với các kênh phim như HBO, Cinemax, WarnerTV, các kênh tin tức CNN, BBC News và nhiều nội dung thể thao, trong đó có Champions League, LaLiga, Ligue 1...

VTVgo The Next cũng tích hợp các tiện ích ngân hàng, tài chính, mua sắm qua VTVShop, dịch vụ công trực tuyến và chương trình tích điểm VTVgo Loyalty.

Theo lãnh đạo VTV, yêu cầu đặt ra trong quá trình mở rộng nền tảng là quản trị hiệu quả nguồn dữ liệu lớn, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng thời bảo vệ thông tin người dùng.

VTVgo đang nghiên cứu định danh người dùng qua VNeID và xây dựng khả năng kết nối với nhiều nguồn nội dung, dịch vụ.

Đồng thời, VTVgo được định hướng trở thành một điểm tiếp cận thông tin chính thống, đồng thời góp phần đưa các giá trị văn hóa, nghệ thuật Việt Nam đến đông đảo công chúng.

VTVgo The Next vì thế đánh dấu sự thay đổi trong cách VTV tổ chức và phân phối nội dung khi thói quen xem truyền hình ngày càng dịch chuyển sang các thiết bị số.

VĨNH XUÂN