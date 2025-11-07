Học trò nhiều thế hệ chung tay làm đêm nhạc tri ân Giáo sư - NSND Trung Kiên

Sáng 7-11, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Thanh nhạc đã công bố chương trình nghệ thuật đặc biệt Lời ca còn mãi , đêm nhạc tri ân Giáo sư - NSND Trung Kiên, người thầy, người nghệ sĩ tài hoa đã cống hiến trọn đời cho nền thanh nhạc Việt Nam.

Các nghệ sĩ khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Chương trình sẽ diễn ra tối 16-11 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Đây là hoạt động đặc biệt do Khoa Thanh nhạc tổ chức, đơn vị Vàng son một thủa thực hiện, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của TS-NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện; TS-NSƯT Tân Nhàn làm tổng đạo diễn và Nguyễn Thị Bích Hồng chỉ đạo sản xuất.

“Nhắc đến GS-NSND Trung Kiên là nhắc đến một giọng ca lớn, một người thầy lớn và một nhân cách nghệ sĩ mẫu mực”, TS-NSND Đỗ Quốc Hưng xúc động chia sẻ. Ông nhấn mạnh: “Di sản mà thầy để lại là niềm tự hào, là bài học về đức, tài, tâm và trí cho nhiều thế hệ nghệ sĩ. Chương trình Lời ca còn mãi chính là lời tri ân sâu sắc của Học viện và các thế hệ học trò, đồng thời là sự tiếp nối dòng chảy âm nhạc mà thầy đã dày công vun đắp”.

"Ông mang về những giáo trình quý giá từ Nhạc viện Tchaikovsky, biên soạn lại để phù hợp với giọng hát người Việt. Đến nay, các giáo trình ấy vẫn là “xương sống” trong chương trình đào tạo thanh nhạc tại các học viện trên cả nước", NSND Quang Thọ chia sẻ.

Chia sẻ về đêm nhạc tri ân người thầy NSND Trung Kiên

Chương trình được chia làm ba phần: Nguồn cội của thanh nhạc bác học; Dòng chảy âm nhạc cách mạng; Dòng nhạc lãng mạn và đương đại, nhằm khái quát con đường nghệ thuật và đóng góp to lớn của người thầy đã mang phương pháp thanh nhạc quốc tế về Việt Nam, tạo dựng nền móng giảng dạy chuyên nghiệp.

Những học trò của thầy, nay là các nghệ sĩ hàng đầu như NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Tân Nhàn, Anh Thơ, Trọng Tấn, Lê Anh Dũng, Bích Thủy… cùng đứng chung sân khấu. Mỗi người mang đến một phần ký ức, một nốt nhạc của lòng biết ơn.

Ca sĩ Lan Anh, người từng được thầy trực tiếp giảng dạy rưng rưng kể: “Hồi còn sinh viên nghèo, thầy biết tôi khó khăn nên lặng lẽ cho tiền, bảo "con cầm lấy mà ăn uống cho đủ sức". Với thầy, đó chỉ là khoản nhỏ, nhưng với tôi là cả tấm lòng”.

NSND Quang Thọ chia sẻ nhiều câu chuyện về NSND Trung Kiên

Trưởng khoa Thanh nhạc, NSƯT Tân Nhàn, cũng là học trò của NSND Trung Kiên, chia sẻ: “Thầy Trung Kiên là “cây đại thụ” của thanh nhạc Việt Nam. Khi được giao làm tổng đạo diễn chương trình tri ân, tôi thấy vừa vinh dự vừa áp lực. Mỗi tiết mục là một chương hồi ký âm nhạc về người thầy vĩ đại, người đã truyền ngọn lửa nghề cho chúng tôi”.

GS-NSND Trung Kiên (1939 - 2021) là giọng nam cao hàng đầu Việt Nam, người tiên phong đưa opera đến gần hơn với khán giả, đồng thời là “kiến trúc sư” trong đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT và Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

MAI AN