OPPO khẳng định bước tiến về vận hành xanh và đổi mới sáng tạo toàn diện

OPPO công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2025, tài liệu này không chỉ cập nhật những kết quả nổi bật trong việc đưa các giá trị bền vững vào chiến lược cốt lõi mà còn khẳng định cam kết của thương hiệu trong việc kết hợp giữa đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội trên phạm vi toàn cầu.

Báo cáo Phát triển Bền vững 2025 của OPPO cập nhật những kết quả nổi bật nhất của hãng này trong nhiều lĩnh vực.

Vận hành xanh: Từ quy trình sản xuất đến chuỗi cung ứng

Hiện nay, hoạt động kinh doanh của OPPO đã mở rộng lên đến hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để đảm bảo sự tăng trưởng đi đôi với bảo vệ môi trường, thương hiệu này đã xây dựng hệ sinh thái bền vững dựa trên năm trụ cột chính: Vận hành và Tuân thủ, Bảo vệ Môi trường, Phúc lợi Nhân viên, Đổi mới Nhân văn và Gắn kết Hệ sinh thái.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong năm 2025 là việc áp dụng nghiêm ngặt quy trình Đánh giá Vòng đời Sản phẩm (LCA). Quy trình này cho phép đo lường chính xác tác động môi trường ở mọi giai đoạn, từ thu mua nguyên liệu, sản xuất, logistics cho đến khâu thu hồi và tái chế. Tính đến hết năm 2025, OPPO đã hoàn tất đánh giá LCA cho 23 mẫu smartphone, tạo cơ sở dữ liệu quan trọng để tối ưu hóa các thiết kế thân thiện với môi trường trong tương lai.

Song song với việc tối ưu hóa sản phẩm, chiến lược "xanh hóa" bao bì cũng đạt được những cột mốc đáng nể. 100% sản phẩm ra mắt trong năm 2025 đều sử dụng vật liệu giấy tái chế, chiếm khoảng 43% tổng thành phần bao bì smartphone. Tại thị trường Châu Âu, hãng đã tiên phong thay thế nhựa truyền thống bằng nhựa-giấy tổng hợp từ sợi thực vật, góp phần giảm thiểu đáng kể rác thải nhựa ra môi trường. Nhờ những nỗ lực này, lượng phát thải carbon từ hoạt động nội bộ của hãng đã giảm liên tục trong ba năm, riêng năm 2025 ghi nhận mức giảm thêm 1,22%.

Đổi mới nhân văn: Công nghệ phục vụ sức khỏe và sự hòa nhập

Với triết lý “Công nghệ vì Con người, Tử tế vì Thế giới”, OPPO đã chuyển hóa các thành tựu nghiên cứu thành những giải pháp thiết thực cho cộng đồng. Nền tảng cho sức mạnh này là kho tàng sở hữu trí tuệ khổng lồ với 118.000 đơn đăng ký sáng chế và 66.000 bằng sáng chế đã được cấp tính đến cuối năm 2025.

Trong lĩnh vực sức khỏe, điểm sáng nổi bật là sự ra đời của Phòng thí nghiệm Sức khỏe Thể thao tại Binhaiwan – cơ sở nghiên cứu lớn nhất toàn cầu của hãng. Tại đây, đội ngũ chuyên gia tập trung vào các lĩnh vực then chốt như vận động, tim mạch và giấc ngủ. Bằng việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý huyết áp, cân nặng và nhận thức, các kết quả nghiên cứu đang nhanh chóng được chuyển hóa thành các tính năng cá nhân hóa trên thiết bị, giúp người dùng chủ động theo dõi sức khỏe hàng ngày một cách tiện lợi hơn.

Bên cạnh đó, nỗ lực thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số cũng được cụ thể hóa qua giao diện ColorOS. Trong năm 2025, hơn 30 ứng dụng cốt lõi đã được tối ưu hóa khả năng tiếp cận cho người yếu thế. Đối với người khiếm thị, các tính năng như TalkBack và Mô tả hình ảnh giúp chuyển đổi nội dung màn hình thành âm thanh sống động. Ngược lại, người khiếm thính có thể tận dụng các giải pháp hỗ trợ trực quan từ ColorOS 16 như chuyển ngữ giọng nói thành văn bản hoặc cảnh báo bằng đèn flash, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số.

Gắn kết hệ sinh thái và trách nhiệm cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở các giải pháp công nghệ, giá trị văn hóa bền vững còn được lan tỏa thông qua các hoạt động phúc lợi cộng đồng quy mô lớn. Trong năm 2025, OPPO đã đóng góp hơn 5,4 triệu USD cho các dự án an sinh và phúc lợi trên toàn thế giới.

Đặc biệt, mối quan hệ hợp tác chiến lược với UNESCO đã mang lại những tác động tích cực đến giáo dục tại các khu vực khó khăn. Thông qua việc trao tặng 1.000 máy tính bảng cho thanh thiếu niên tại năm quốc gia thuộc châu Á và châu Phi, chương trình đã trực tiếp thúc đẩy bình đẳng giáo dục và nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ thông tin cho thế hệ trẻ. Ngoài ra, quan hệ đối tác dài hạn với UEFA cũng cho thấy nỗ lực của hãng trong việc đồng hành cùng sự phát triển của văn hóa thể thao và các tài năng trẻ trên toàn cầu.

Nhìn về tương lai, OPPO cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào năng lực tổ chức và các giải pháp đổi mới sáng tạo. Mục tiêu tối thượng của hãng là mang đến những sản phẩm công nghệ vượt trội, đồng thời chung tay cùng các đối tác kiến tạo một tương lai phát triển bền vững và nhân văn cho tất cả mọi người.

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