Huy động vốn tại TPHCM và Đồng Nai vượt 6,15 triệu tỷ đồng

Khách hàng giao dịch tại ngân hàng. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Chiều 3-8, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (TPHCM và Đồng Nai), cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng huy động vốn trên địa bàn 2 địa phương đạt hơn 6,151 triệu tỷ đồng, tăng 7,1% so với cuối năm 2025. Riêng TPHCM đạt hơn 5,631 triệu tỷ đồng, chiếm 91,5% tổng nguồn vốn huy động.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, quy mô huy động vốn đã vượt mốc 6 triệu tỷ đồng và duy trì đà tăng tích cực trong những tháng gần đây. Cụ thể, huy động vốn tăng 1,3% trong tháng 4, tăng 1,57% trong tháng 5 và tăng 2,84% trong tháng 6. Nguồn vốn dồi dào giúp bảo đảm thanh khoản của hệ thống ngân hàng, đồng thời tạo điều kiện mở rộng tín dụng phục vụ tăng trưởng kinh tế. Đến cuối tháng 6-2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt gần 6,248 triệu tỷ đồng, tăng 7,6% so với cuối năm 2025.

Tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn tiếp tục là nguồn vốn chủ lực, chiếm 39,2% tổng huy động vốn và tăng 9,2% so với cuối năm 2025, cao hơn mức tăng trưởng huy động vốn chung. Đây là nguồn vốn ổn định, giúp các tổ chức tín dụng mở rộng cho vay trung và dài hạn, đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ và hạ tầng của doanh nghiệp.

Tin liên quan Huy động vốn qua trái phiếu doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết

NHUNG NGUYỄN