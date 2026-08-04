Khai mạc Techfest HaiPhong 2026 với chủ đề “Hội tụ trí tuệ - Vươn khơi đổi mới”

Tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết, để hiện thực hóa Kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương về các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, TP Hải Phòng không dừng lại ở những kết quả đạt được. Thành phố đặt ra quyết tâm chính trị lớn hơn, mạnh mẽ hơn: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2026. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển quan trọng nhất trong giai đoạn mới.

Nghi thức cắt băng khai mạc TECHFEST Hải Phòng 2026. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội thành phố duy trì đà tăng trưởng tích cực; GRDP tăng 11,33% so với cùng kỳ, xếp trong nhóm dẫn đầu cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 113.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường phát biểu tại lễ khai mạc

Thành phố đứng đầu cả nước về Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX năm 2025 và Chỉ số hài lòng của người dân SIPAS năm 2025; đồng thời thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành xuất sắc theo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2025.

Nhiều công nghệ nổi bật như AI, Big Data, IoT, Blockchain, công nghệ bán dẫn và robot được giới thiệu tại Techfest Hải Phòng 2026. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

Bước vào giai đoạn 2026-2030, TP Hải Phòng xác định tinh thần hành động "Chủ động thực thi, phát huy động lực, tăng trưởng bứt phá". Trong đó phát triển công nghiệp, mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất sản xuất mới và nâng cao chất lượng thu hút đầu tư là những nhiệm vụ trọng tâm.

Tại lễ khai mạc, ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ KH-CN cho biết, Techfest Hải Phòng 2026 không chỉ là sự kiện thường niên, mà là nơi kết nối các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đưa ý tưởng đến với công nghệ, kết quả nghiên cứu đến với thị trường, startup đến với doanh nghiệp và nhà đầu tư; vươn khơi đổi mới để đưa các sản phẩm, công nghệ và doanh nghiệp Việt Nam chinh phục thị trường khu vực và thế giới; qua đó góp phần hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.

Theo báo cáo StartupBlink 2025, Việt Nam tăng 5 bậc, xếp thứ 55 toàn cầu; Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng tiếp tục cải thiện thứ hạng, trong khi Hải Phòng lần đầu tiên được ghi nhận trên bản đồ toàn cầu, xếp hạng 765 trong bảng xếp hạng 1.000 thành phố khởi nghiệp toàn cầu. Những kết quả này cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, với trọng tâm là nâng cao chất lượng doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển các ngành công nghệ chiến lược.

Techfest Hải Phòng 2026 giới thiệu các công nghệ và xu hướng đổi mới sáng tạo nổi bật như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), chuỗi khối (Blockchain), công nghệ bán dẫn, công nghệ xanh, robot, tự động hóa thông minh, chuyển đổi số, kinh tế số, năng lượng mới và các giải pháp phục vụ phát triển bền vững. Techfest Hải Phòng 2026 quy tụ 125 gian hàng công nghệ, thu hút hàng ngàn đại biểu, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư trong nước, quốc tế tham gia.

ĐỖ TRUNG