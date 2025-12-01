Techfest Vietnam 2025: Không gian kết nối mở, truyền cảm hứng khởi nghiệp sáng tạo

Sáng 1-12, tại họp báo thường kỳ Bộ KH-CN, ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ đã chia sẻ về những điểm mới tại Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2025 (Techfest Vietnam 2025).

Họp báo thường kỳ Bộ KH-CN, sáng 1-2, dưới dự chủ trì của Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Hoàng Phương. Ảnh: T.B

Techfest Vietnam 2025 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới” do Bộ KH-CN phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức từ ngày 12 đến 14-12, bao gồm chuỗi hoạt động: khai mạc, diễn đàn chính sách, hội thảo chuyên đề, kết nối đầu tư quốc tế và triển lãm công nghệ. Ngày hội dự kiến đón 60.000 lượt khách tham dự trực tiếp và trực tuyến; 1.200 quỹ đầu tư, vườn ươm; 1.700 startup trong và ngoài nước. Đây là lần thứ 11, Techfest Vietnam được tổ chức.

Theo ông Phạm Hồng Quất, với Techfest Vietnam 2025, không gian phố đi bộ Hồ Gươm sẽ trở thành điểm gặp gỡ của cộng đồng công nghệ và khởi nghiệp; người tham dự có thể tìm hiểu công nghệ, khám phá các mô hình kinh doanh mới, cập nhật chính sách và nghe các câu chuyện khởi nghiệp. Ngày hội được xây dựng theo hướng mở, sôi động và truyền cảm hứng, hướng tới mục tiêu lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tới đông đảo người dân.

Ông Phạm Hồng Quất thông tin về Techfest Vietnam 2025 tại họp báo. Ảnh: TB

Lễ khai mạc ngày Techfest Vietnam 2025 diễn ra vào 13-12 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại đây, nhiều chính sách thúc đẩy KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ được công bố. Top 10 thương vụ đầu tư mạo hiểm năm 2025, Top 10 địa phương tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cũng được vinh danh tại sự kiện. Diễn đàn chính sách quốc gia về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo diễn ra cùng ngày, là nơi cơ quan quản lý, chuyên gia quốc tế, quỹ đầu tư và doanh nghiệp trao đổi về cơ hội và thách thức của Việt Nam trong đầu tư mạo hiểm.

Các nội dung thảo luận tập trung vào xu hướng chuyển đổi kép, khu công nghiệp xanh, đô thị thông minh và mô hình hợp tác công - tư. Các chuyên gia cùng chia sẻ kinh nghiệm huy động nguồn lực từ quỹ nhà nước, tập đoàn và cả khu vực tư nhân cho đầu tư khởi nghiệp.

Thông điệp Techfest Vietnam 2025

Theo ông Phạm Hồng Quất, các quán cà phê, nhà hàng xung quanh Hồ Gươm đều có thể trở thành những nơi kết nối đầu tư, các tọa đàm chuyên sâu. Các hội thảo quốc tế sẽ được tổ chức ở hội trường UBND TP Hà Nội, trụ sở Báo Nhân dân, nhà khách Bộ Ngoại giao… Triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp sáng tạo tại Techfest Vietnam 2025 được chia thành 4 khu vực, nằm trên các dãy phố sát cạnh Hồ Gươm...

Trong 3 ngày sự kiện, khu trải nghiệm công nghệ mở liên tục, cho phép người dân thử nghiệm sản phẩm từ AI, IoT, thực tế ảo đến nông nghiệp công nghệ cao và giải pháp đô thị thông minh.

Ông Phạm Hồng Quất cho biết, với mô hình mở và cách tiếp cận gần gũi hơn với cộng đồng, Techfest Vietnam 2025 kỳ vọng tạo ra không gian kết nối, truyền cảm hứng nhằm thúc đẩy mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp sáng tạo.

Trong khuôn khổ Techfest năm nay, 10 hội thảo quốc tế được tổ chức với gần 100 chuyên gia đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Hà Lan... Nội dung xoay quanh chính sách, nguồn nhân lực, tài chính, đầu tư, thương mại hóa công nghệ và chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực AI, nông nghiệp, dữ liệu và kinh tế xanh.

TRẦN BÌNH