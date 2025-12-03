Techfest Vietnam có nhiều điểm mới, lần đầu tổ chức quanh Hồ Gươm

Lần đầu tiên Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (Techfest Vietnam) diễn ra trong không gian văn hóa mở, quanh Hồ Gươm, nhằm đưa KH-CN hòa vào đời sống công chúng và đến gần hơn với mọi người dân.

Chiều 3-12, tại Hà Nội, Bộ KH-CN và UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2025 (Techfest Vietnam 2025).

Thứ trưởng Bộ KH-CN Hoàng Minh và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì cuộc họp báo.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: MST

Với chủ đề "Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới", Techfest Vietnam 2025 diễn ra từ ngày 12 đến 14-12. Sự kiện được triển khai theo mô hình không gian mở, trên các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tiếp cận, trải nghiệm sản phẩm công nghệ mới và mô hình kinh doanh hiện đại.

Tại họp báo, Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội Trần Anh Tuấn cho biết, Techfest Vietnam 2025 có nhiều đổi mới. Lần đầu tiên diễn đàn công nghệ được đưa ra không gian văn hóa mở, hòa vào đời sống công chúng và đến gần hơn với người dân thành phố.

Đây là điểm khác biệt quan trọng, qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp sáng tạo.

Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội Trần Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: MST

Theo ông Trần Anh Tuấn, việc tổ chức tại không gian quen thuộc với người dân giúp tiếp cận cộng đồng tốt hơn, đưa công nghệ hiện đại và mới nhất đến gần công chúng. Đây cũng là kinh nghiệm học hỏi từ Singapore, xuất phát từ các bài toán kinh tế của người dân, từ đó phát triển thành các doanh nghiệp lớn, thậm chí kỳ lân.

Lãnh đạo Bộ KH-CN và TP Hà Nội lựa chọn cách tiếp cận này để tạo thuận lợi cho người dân tiếp xúc công nghệ mới.

Sự kiện năm nay có khoảng 700 gian trưng bày xung quanh khu vực hội kiến, tạo cơ hội cho người dân trải nghiệm và cho các doanh nghiệp, nhóm sáng tạo đặc biệt trong lĩnh vực số, công nghệ mới trình diễn, giới thiệu sản phẩm.

Các khu vực trưng bày được chia theo chuyên đề, tạo không gian chuyên sâu để người xem lựa chọn, nhà đầu tư nghiên cứu, tiếp cận hệ sinh thái và tìm kiếm cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ, mua bán kết quả nghiên cứu hay đầu tư cổ phần.

Mục tiêu cuối cùng là giúp các sản phẩm nghiên cứu, startup nhỏ có thể phát triển thành doanh nghiệp thương mại, thậm chí kỳ lân. Techfest là sự kiện cao điểm, nhưng hoạt động kết nối diễn ra cả năm. Bộ KH-CN và Sở KH-CN Hà Nội sẽ đóng vai trò bệ đỡ, hỗ trợ duy trì các liên hệ, thương vụ sau sự kiện.

Ngoài các hội thảo chuyên đề ở khu vực cố định, sẽ diễn ra nhiều phiên tọa đàm tại quán cà phê, nhà hàng và không gian công cộng, giúp cộng đồng khởi nghiệp trao đổi ý tưởng dễ dàng hơn. Đây là lần đầu tiên cách tổ chức này được áp dụng.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: MST

Thứ trưởng Bộ KH-CN Hoàng Minh cho biết, cơ hội khởi nghiệp mở rộng cho mọi tầng lớp. Người dân có thể hình thành nhiều mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ, từ sản xuất, dịch vụ đến sáng tạo nội dung.

Khi công nghệ số phổ cập sâu rộng, người dân có thể tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, kinh doanh qua các nền tảng số, livestream bán hàng hay khai thác kho dữ liệu mở để phát triển sản phẩm mới.

Do đó, khởi nghiệp sáng tạo không chỉ giới hạn trong phạm vi startup, mà lan tỏa tới toàn dân, mọi ngành nghề và vùng miền. Hạt nhân của hệ sinh thái vẫn là các tổ chức, cá nhân xây dựng sản phẩm dựa trên công nghệ, nhưng hiệu ứng lớn nhất nằm ở khả năng phổ cập tới cộng đồng.

Techfest Vietnam 2025 vì thế tổ chức tại không gian mở, thay cho mô hình trong nhà như các năm trước.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Hoàng Minh phát biểu tại họp báo. Ảnh: MST

Một điểm mới của Techfest Vietnam 2025 là việc giới thiệu mô hình "doanh nghiệp một người".

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, công nghệ và nền tảng số hiện nay cho phép một cá nhân có thể đăng ký doanh nghiệp, tự quản lý chi phí, nộp thuế và vận hành kinh doanh qua các ứng dụng.

Bộ KH-CN đặt mục tiêu có thể hình thành khoảng 7 triệu doanh nghiệp một người trong thời gian tới, tạo ra mô hình kinh doanh mới, minh bạch và linh hoạt hơn so với hộ kinh doanh trước đây.

Techfest Vietnam 2025 chú trọng xây dựng văn hóa khởi nghiệp, trong đó quan trọng nhất là tinh thần "khoan dung với thất bại". Khi khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, luôn tiềm ẩn rủi ro, vì vậy xã hội cần tạo không gian để người thất bại có cơ hội làm lại.

Thành phần tham dự các hoạt động tại Techfest Vietnam 2025 rất đa dạng: học sinh, sinh viên, trường đại học, startup, quỹ đầu tư trong và ngoài nước, doanh nghiệp công nghệ… phản ánh toàn cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Trong đó, trên hết là vai trò kiến tạo của Nhà nước và tinh thần sáng tạo của người Việt.

Techfest Vietnam 2025 dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt người tham gia trực tiếp và trực tuyến, từ các tập đoàn, doanh nghiệp khởi nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ, vườn ươm công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các đại diện doanh nghiệp, tập đoàn tiêu biểu, nhà khoa học, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi khởi nghiệp và đại biểu từ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong nước và của 6 vùng quốc tế, bao gồm: Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Á, Trung Đông, Bắc Mỹ, châu Âu.

TRẦN BÌNH