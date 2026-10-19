Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM

Ngày 19-10, đoàn lãnh đạo Thường trực Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM.

Hoạt động nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 – 20-10-2026).

Phát biểu chúc mừng, thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của phụ nữ để đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ ngày càng đi vào nền nếp; phát huy giá trị qua nhiều thế hệ và nhiệm kỳ, thích ứng hiệu quả với tình hình mới trong thực tiễn.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, tại TPHCM, phụ nữ đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đóng góp xứng đáng vào quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu chúc mừng Hội LHPN TPHCM nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội LHPN các cấp tại TPHCM. Đồng chí mong thời gian tới, Hội sẽ nâng cao năng lực tham mưu, nghiên cứu toàn diện các vấn đề về phụ nữ, gia đình và trẻ em nhằm đề xuất các chính sách phát triển hệ giá trị con người, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị Việt Nam tại TPHCM.

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, thay mặt Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc bày tỏ sự trân trọng, gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ nữ của thành phố. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc toàn thể các mẹ, các dì và chị em phụ nữ luôn vui khỏe, vững vàng, hạnh phúc và thành công. Chúc công tác Hội phát triển bền vững, là nơi mọi phụ nữ, trẻ em tìm thấy niềm vui, chỗ dựa tinh thần và sự ấm áp.

THÁI PHƯƠNG