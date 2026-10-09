Phường Tam Bình đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp

Chiều 9-10, phường Tam Bình (TPHCM) tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ, đối thoại - Đồng hành cùng phát triển giữa lãnh đạo phường với doanh nghiệp”. Hơn 60 doanh nghiệp trên địa bàn phường tham gia chương trình.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp trao đổi các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hạ tầng, chính sách thuế, hóa đơn điện tử, bảo hiểm xã hội, đầu tư, mua sắm công, tín dụng…

﻿Buổi gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp do UBND phường Tam Bình tổ chức. Ảnh: MINH HẢI

Cụ thể, một số doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sản xuất, kho bãi hoặc địa điểm kinh doanh mong muốn địa phương có cơ chế kết nối thông tin để giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận các quỹ đất, mặt bằng sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp thương mại, phân phối, logistics, nhà hàng và du lịch phản ánh các vấn đề về địa điểm được phép dừng đỗ xe để giao nhận hàng hóa. Đề nghị địa phương bố trí các khu vực phù hợp nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc và không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Ghi nhận những ý kiến, phản ánh của doanh nghiệp, ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình cam kết sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng các doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong năm qua, Hội Doanh nghiệp phường Tam Bình tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, như trao tặng máy chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức; ủng hộ Quỹ vì người nghèo, hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho các trẻ em khuyết tật; đồng hành cùng Chi hội thiện nguyện Kim Hạnh, mỗi tháng hỗ trợ 300 suất cơm từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức; ủng hộ xây cầu giao thông nông thôn tại Cà Mau…

Cùng ngày, UBND phường Phú Lâm (TPHCM) tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường".

Lãnh đạo phường Phú Lâm chủ trì Hội nghị "Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường". Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đây là dịp để chính quyền địa phương trực tiếp lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Đồng thời trao đổi, cung cấp thông tin về chính sách, thủ tục và những nội dung liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại diện hộ kinh doanh nêu vấn đề tại hội nghị. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ông Đinh Huỳnh Trung, Chủ tịch UBND phường Phú Lâm, cho biết, những vấn đề thuộc thẩm quyền, phường sẽ tập trung xem xét, giải quyết; những nội dung vượt thẩm quyền, phường tổng hợp, phối hợp và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Chủ tịch UBND phường Phú Lâm khẳng định, chính quyền phường luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, tập trung các định hướng như: tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh quảng bá và phát triển thương mại - dịch vụ, tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông Đinh Huỳnh Trung, Chủ tịch UBND phường Phú Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Dịp này, UBND phường Phú Lâm mong muốn tăng cường kết nối giữa chính quyền với cộng đồng kinh doanh, giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với các cơ quan thuế, bảo hiểm, tổ chức tín dụng và các đơn vị hỗ trợ. Qua đó tạo thêm cơ hội và điều kiện để phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thời gian tới.

MINH HẢI - ĐÌNH DƯ