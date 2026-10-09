Chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn

Xã Thanh An (TPHCM) đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, hướng đến phục vụ người dân thuận tiện, hiệu quả hơn. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoài Bảo, Chủ tịch UBND xã Thanh An về vấn đề này.

Ông Nguyễn Hoài Bảo, Chủ tịch UBND xã Thanh An, chủ trì một cuộc họp tại cuộc họp UBND xã

* Thưa ông, xã Thanh An đang đặt mục tiêu đổi mới cải cách hành chính, chuyển đổi số như thế nào để nâng cao chất lượng phục vụ người dân?

* Ông Nguyễn Hoài Bảo, Chủ tịch UBND xã Thanh An: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi cấp cơ sở chủ động, xử lý công việc nhanh và phục vụ người dân tốt hơn. Với xã Thanh An, công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức làm việc, rút ngắn quy trình, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Xã tập trung rà soát quy trình, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức. Yêu cầu đặt ra là giải quyết đúng quy định, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, giảm thời gian đi lại.

Kết quả, trong 9 tháng đầu năm, xã tiếp nhận 4.648 hồ sơ, trong đó 4.373 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết 4.481 hồ sơ, tỷ lệ trước hạn và đúng hạn đạt 99,87%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và thanh toán trực tuyến đều đạt 100%.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh An đẩy mạnh chuyển đổi số, giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện

Để chuyển đổi số thực sự trở thành phương thức phục vụ hiệu quả, Thanh An đang làm gì để người dân dễ tiếp cận và sử dụng tiện ích số?

Chuyển đổi số chỉ có ý nghĩa khi người dân sử dụng và thấy được lợi ích. Vì vậy, Thanh An vừa đẩy nhanh chương trình số hóa các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, vừa đưa tiện ích số đến gần người dân.

Cụ thể, xã tích cực hướng dẫn người dân sử dụng App Công dân số TPHCM, Tổng đài 1022, dịch vụ công trực tuyến và VNeID để thực hiện thủ tục, theo dõi hồ sơ trên môi trường số. Dự kiến trong quý IV sẽ phối hợp với Công an thành phố, Trung tâm Chuyển đổi số lăp đặt 1 Trạm công dân số trên địa bàn.

Khi người dân chủ động thực hiện thủ tục và theo dõi tiến độ xử lý, sự tương tác với chính quyền sẽ thuận tiện hơn. Qua đó, giảm áp lực ở khâu tiếp nhận trực tiếp, nâng cao hiệu quả phục vụ.

Thưa ông, không chỉ dừng ở lĩnh vực hành chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống cộng đồng, chương trình chuyển đổi số sẽ được xã Thanh An thực hiện như thế nào?

Chuyển đổi số phải được thực hiện đồng bộ, không thể chỉ dừng ở bộ máy hành chính. Với hộ kinh doanh, xã xác định hỗ trợ tiếp cận công nghệ là một phần trong nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh An hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích công dân số

Trong 9 tháng đầu năm, xã tổ chức tập huấn “Sổ bán hàng điện tử” cho 386 hộ kinh doanh; triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi số đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Qua đó, các hộ từng bước làm quen với phương thức quản lý và khai thác tiện ích số.

Đối với phong trào Xã triển khai “Bình dân học vụ số”, xã đã triển khai cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức học và đã hoàn thành chương trình; Cổng Học tập số cộng đồng cũng thu hút được nhiều người dân tham gia. Nhưng quan trọng hơn hết là hiệu quả phải thể hiện ở việc cán bộ làm việc thành thạo, hộ kinh doanh sử dụng công nghệ thuận lợi, người dân chủ động hơn.

Thời gian tới, xã Thanh An sẽ ưu tiên những giải pháp nào để chuyển đổi số tạo chuyển biến rõ hơn trong chất lượng phục vụ người dân, thưa ông?

Xã Thanh An tiếp tục xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, duy trì chất lượng giải quyết thủ tục, tăng cường số hóa và nâng cao kỹ năng số cho cán bộ.

Địa phương khai thác phần mềm quản lý văn bản, một cửa điện tử, chữ ký số; nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu cá nhân. Xã cũng hoàn thiện các điều kiện đánh giá chỉ số chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện “Bình dân học vụ số”.

Mục tiêu là công nghệ số tạo ra thay đổi thực chất trong phương thức hoạt động của chính quyền và các tiện ích của người dân khi tiếp cận với chính quyền. Chuyển đổi số không chỉ là đưa công nghệ vào bộ máy, mà là thay đổi cách chính quyền phục vụ người dân.

Xin cảm ơn ông!

VĂN SƠN (thực hiện)